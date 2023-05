James BKS, solennel et puissant sur “Celebrate Blessings”

Artiste hip hop au bagage musical imposant, James BKS est de retour avec le clip de “Celebrate Blessings”. Un titre puissant à découvrir avec aficia.

Il y a des profils atypiques dans la musique, des personnes de l’ombre qui contribuent aux succès des autres. C’est un peu l’histoire de James BKS, un enfant de Paris qui à 18 ans part s’installer aux USA. Là-bas, il se fera une place dans le milieu et s’associera avec des pointures américaines. Il compose et produit alors pour Puff Daddy, Akon ou encore Snoop Dogg, et poursuit l’aventure à Atlanta.

Mais au sein de cette industrie frénétique, l’artiste ne se reconnait plus et développe cette volonté de pouvoir faire les choses à sa manière, avec sa vision. Il découvre par sa mère qu’il est le fils de Manu Dibango, saxophoniste vénéré. James reprend un nouveau départ en France, et collabore avec Booba et Meryl, entre autres.

Célébrons.

C’est avec ce CV gonflé à bloque que l’artiste sort en 2022 Wolves of Africa, un premier album de 10 titres aux sonorités africaines envoutantes. Et l’auteur de “Kwele” est de retour avec “Celebrate Blessings”, une afro drill puissante et spirituelle. Au fil d’un clip porté sur l’humain et la joie de vivre, James BKS nous invite à célébrer chaque victoire, quelque soit sa nature ou son importance. Simplement vivifiant.

Découvrez “Celebrate Blessings”, le clip de James BKS :