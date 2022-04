Jazzy Bazz – Nekfeu : le clip d’Élément 115

En surprise, le rappeur Jazzy Bazz vient de libérer le clip d’Élément 115 en featuring avec Nekfeu. Drop d’autant plus fort, que le Bazz a ramené le Fenek à l’image. Réalisation dynamique dans de sombres ruelles, un rendu cinglant pour illustrer un featuring plus qu’efficace.

Ce n’est rien d’autre que le titre le plus streamé de Mémoria, le dernier album de Jazzy Bazz. “Élément 115”, en featuring avec Nekfeu, est placé entre “Zone 19” et …“D.ieu”, et il vient en effet booster l’album à mi-projet d’une sacrée dose de dynamisme. Une piste 7 qui découpe, désormais prolongée dans l’image.

Élément 115 : Gloomy City

Dans cette réalisation effectuée à la pellicule, confiée à pibe production , le duo s’incarne dans une ville obscure, un Gotham City où les tensions et violences sociales fourmillent. Un clip dans le thème donc, au vu des textes du duo qui abordent chacun les dangers de l’apparat, et la réelle misère du coin des rues.

Les deux rappeurs sont en osmose sur le titre, en complémentarité dans le clip. Un rendu qui ne fait que confirmer notre addiction à Mémoria, et qui devrait d’ailleurs en inviter plus d’un à découvrir le projet.

Heureux de revoir Ken à l’image, et d’assister au prolongement impeccable d’un projet rap incontournable de 2022. D’ailleurs, si vous souhaitez vivre l’expérience Jazzy Bazz sur scène, il reste encore quelques dates, le Joker jouera demain à Tourcoing, au Festi’neuch, FNAC Live, Freemusic Festival, Dour, cet été, ainsi qu’à l’Olympia le 4 mars 2023.

En espérant pourquoi pas, y croiser le duo en live…

Élément 115, Jazzy Bazz-Nekfeu :