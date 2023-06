“Je te vois partout”, le nouveau single dansant de Adèle & Robin

Le duo francophone Adèle & Robin a dévoilé son nouveau titre “Je te vois partout” le 9 juin dernier. Un single entêtant que l’on écoute en boucle. aficia vous en dit plus.

Adèle & Robin sont de retour ! Le tandem de jeunes artistes de la scène française a révélé son dernier titre “Je te vois partout”. Un single à la fois puissant, entraînant et énergique. Les deux grenoblois âgés respectivement de 22 et 20 ans, tracent un chemin singulier au sein de la variété française. Le duo a un style unique et bien à lui. En effet, Adèle & Robin rédigent des textes simples mais à la fois poétiques. Pour accompagner ses écrits, ils composent des mélodies poignantes, sincères et efficaces.

Un univers sensible et acidulé

À l’approche des beaux jours, le tandem offre une musique solaire et entêtante. Le nouveau morceau du duo est un véritable rayon de soleil où les deux artistes amènent leur ferveur rayonnante. Aussi, Adèle & Robin ajoutent leur touche personnelle afin de se démarquer de la nouvelle scène française. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Adèle a expliqué concernant la chanson : “Vous voyez ce moment où vous venez de perdre quelqu’un et d’un coup vous le voyez partout. On a écrit une chanson qui parle de ça”.

Du côté des sonorités, le tandem a choisi des acoustiques rythmées. Ainsi, les deux jeunes artistes nous transmettent leur énergie communicative. D’ailleurs, les fans du duo ont immédiatement appréciés cette nouvelle expérience musicale fraiche et dynamique. La sincérité de leur morceau “Je te vois partout” nous conquis et promet un avenir prometteur pour Adèle & Robin.

Découvrez le clip “Je te vois partout” de Adèle & Robin :