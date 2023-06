Jean Grillet dit chien noir a dévoilé son dernier single “Je veux, je veux, je veux”. Un titre qui sera présent dans son premier album ! aficia a découvert ce morceau pour vous.

L’auteur compositeur interprète bordelais fait vibrer la scène musicale avec son nouveau single. Après deux premiers EPs, le premier Histoires vraies en 2021 et le second Beaux en 2022, chien noir revient avec son dernier projet et une annonce… Son tout premier album très attendu à l’automne 2023 ! Conséquemment, l’artiste de 37 ans a proposé un avant-goût de son futur projet à ses fans. Le 31 mai, le titre “Je veux, je veux, je veux” a été publié. Le chanteur n’a pas fait les choses à moitié pour cette sortie ! Un clip accompagne ce morceau.

Pour commencer, le refrain du track est entêtant, énergique et addictif. “Je veux, je veux, je veux” est chanté comme une formule magique par l’artiste. Cette fois-ci, le titre composé au piano, en pleine canicule, dans l’ombre d’un appartement, a été arrangé par l’artiste lui-même. On retrouve dans cette chanson pop des références littéraires qui inspire le chanteur. Ainsi, chien noir s’est inspiré du poème “Je voudrais pas crever” de Boris Vian.

Son style unique mêle des influences variées et offre une expérience musicale singulière. En réalité, pour chien noir, “ce qu’on nous offre n’est pas assez” face au monde qui nous entoure. Le clip reflète ce qu’a voulu exprimer l’artiste. Alors, il raconte la beauté du quotidien qui semble palpable et mélodieuse.

Découvrez le clip du single “Je veux, je veux, je veux” de chien noir :