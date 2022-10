Jenifer savoure les réjouissances de la scène sur “Est-ce que tu danses ?”

Moins de deux semaines avant son retour dans les bacs, Jenifer offre la vidéo de l’entrainant “Est-ce que tu danses ?”. C’est à découvrir sur aficia !

Le public devra encore s’armer de patience une poignée de jours avant de pouvoir savourer n°9, le neuvième opus studio de Jenifer attendu dans les bacs le 4 novembre prochain. L’attente aura néanmoins été ponctuée de jolies surprises depuis la présentation du premier single “Sauve qui aime” et de son clip délirant. En effet, l’artiste au 20 ans de carrière était notamment montée sur la scène du Festival Paris Paradis en septembre dernier avant de faire sensation à l’occasion du prime de lancement de la nouvelle saison de la Star Academy.

Un retour rondement mené, donc, qui sonne également des retrouvailles scéniques très attendues au printemps prochain. Nul doute que l’interprète de “Notre idylle” mettra en lumière ses nouvelles compositions extrêmement mélodieuses mêlant cuivres, cordes, batterie et basse. Et afin de donner un avant-goût de sa tournée, qui fera notamment une halte l’Accor Hotel Arena de Paris le 18 mars, Jenifer lève le voile sur le titre “Est-ce que tu danses ?”.

Jenifer foule la piste de danse !

Comme l’annonçait d’emblée son nom évocateur, “Est-ce que tu danses ?” est un hymne lumineux et fédérateur qui résonne comme un appel au lâcher-prise. Calibrée pour la scène, la piste tient toutes les promesses d’un disque faisant la part belle aux arrangements organiques. Sur cette nouvelle chanson très aboutie grâce à son orchestration addictive, Jenifer nous invite à rejoindre la danse et à oublier les tracas du quotidien : “Si tu as peur que l’on te juge / Danse danse / Si dans ton cœur c’est le déluge / Danse danse / Si ta vie n’est qu’incertitudes / Danse danse / Si tu veux prendre de l’altitude / Danse danse”.

Afin d’appuyer les dires de cet hymne festif, Jenifer a levé le voile sur la vidéo officielle de la chanson. Et c’est naturellement dans une esthétique vintage des années 70′ qu’elle nous embarque, se laissant aller à quelques pas d’une chorégraphie étonnante et quelques mouvements d’épaules sur la piste de danse. La performance des musiciens apporte de la fraicheur et de l’énergie à l’ensemble.

Visionnez “Est-ce que tu danses ?”, le nouveau clip de Jenifer :