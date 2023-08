Jessie Ware invite Róisín Murphy sur le délirant “Freak Me Now”

Quelques mois après la parution de son cinquième disque studio, Jessie Ware mise désormais sur le titre “Freak Me Now” en écoute sur aficia !

Intitulé That! Feel’s Good!, le dernier album de la britannique Jessie Ware fait l’objet de critiques médiatiques élogieuses depuis sa parution dans les bacs au mois d’avril. Il faut dire que l’artiste excelle dans cette voie disco-pop teintée de funk et de soul aussi pétillante qu’élégante comme en témoignent les nombreux extraits mis en avant tels que “Free Yourself”, “Begin Again” ou encore “Pearls”.

En guise de reconnaissance, ce cinquième opus fait partie de la sélection des 12 albums actuellement en compétition pour remporter le prestigieux 2023 Mercury Prize visant à sacrer le meilleur album britannique ou irlandais des douze derniers mois. Pour Jessie Ware, il s’agit donc de la deuxième nomination de sa carrière à ce prix, onze années après Devotion.

Un duo iconique

Alors qu’elle débutera sa nouvelle tournée nord-américaine et au Royaume-Uni cet automne, Jessie Ware poursuit les présentations de That! Feel’s Good! en choisissant “Freak Me Now” comme nouveau single. Un titre pour le moins entêtant revisité pour l’occasion aux côtés de l’inimitable Róisín Murphy ! C’est une lecture encore plus excentrique et décalée de la chanson qu’offrent ainsi les deux artistes dont l’harmonie est inéluctable.

“C’est un immense honneur d’avoir la reine du disco, Róisín Murphy, sur “Freak Me Now”. Je lui avais envoyé un message en espérant qu’elle puisse être intéressée par l’idée d‘une collaboration sur la chanson. Elle a enregistré les prises de voix et nous les a envoyées” a déclaré Jessie Ware au sujet de ce duo surprise. Un honneur partagé palpable dans un clip enthousiasmant qui ne manque pas de panache et de fantaisie.

Visionnez “Freak Me Now”, le nouveau clip de Jessie Ware :