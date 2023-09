Joanna de retour avec l’apocalyptique “Where’s the light ?”

Après deux ans d’absence, Joanna est de retour dans nos radars avec l’étonnant “Where’s the light ?”. aficia vous en parle.

Nous avions dévoré les premiers EPs Venus et Sérotine de Joanna, et secrètement apprécié sa chanson pour l’Eurovision il y a deux ans. Celle qui a collaboré avec Laylow sur “Démons” est de retour tambours battant !

2023 marquera un changement radical de style pour Joanna. Dans un communiqué, nous apprenons qu’ “après une longue pause et une période d’introspection, Joanna a enfin trouvé son son en étant pour la première fois impliquée dans la composition et la production des titres”.

« J’apprends à vivre avec ma sensibilité, ses trésors et entrevoir la lumière malgré l’ombre très présente dans notre quotidien. Au-delà d’un projet musical, je l’ai imaginé comme un processus menant vers la guérison sous toutes ses formes: revendiquer son humanité, sa liberté, faire taire son égo, brûler d’amour, se sentir en phase avec soi pour aller chercher l’extase. » – Joanna, à propos de l’album.

En témoigne son nouveau single “Where’s the light ?”. Joanna s’interroge sur la nécessité de vivre et fait le constat d’un monde qui part en ruine. Elle cherche la lumière auprès d’un homme qui lui fera peut-être changer d’avis : “Protège moi pendant que le monde s’écroule sous le poids des bombes / Protège moi de ce monde / Il me reste quelques secondes”, chante-t-elle.

Découvrez le nouveau clip de Joanna :