John Newman opère un retour dansant avec “Hold On To My Love”

C’est un nouveau chapitre musical qui s’ouvre pour John Newman. Entouré d’une nouvelle équipe, l’artiste revient avec “Hold On To My Love”, en écoute sur aficia !

Alors que nous célébrons une décennie après la parution de son premier opus studio Tribute porté par l’incontournable “Love Me Again”, John Newman revient à la musique pour annoncer un troisième opus actuellement en cours de préparation. Depuis quelques années, le britannique s’était fait bien plus discret sur les ondes, poursuivant des explorations musicales de soul et de funk convaincantes mais moins fédératrices que ses premières compositions auréolées de succès.

Désireux d’emprunter une nouvelle direction artistique, John Newman a récemment signé sous le label Tomorrowland Music pour mettre en lumière tout son intérêt pour les sonorités électroniques. C’est ainsi que l’artiste lève le voile sur “Hold On To My Love”, un nouveau single qui a l’étoffe d’un tube estival !

Une ballade up-tempo impactante

Alors qu’il a convaincu le grand public par ses capacités vocales puissantes mais aussi par ses talents de musicien et d’auteur, John Newman révèle une nouvelle facette qui devrait faire sensation en passant derrière les platines. Désormais disc-jockey et producteur, l’artiste a partagé son enthousiasme à l’idée de proposer des shows bouillonnants lors de la saison des festivals. Il ne fait nul doute que “Hold On To My Love” fera sensation en live.

Sur ce nouveau single, John Newman propose une mélodie dansante et captivante calibrée pour les clubs. De nombreux ingrédients se mêlent et confirment toute la palette artistique du britannique. Nous retrouvons ainsi son timbre de voix si singulier qui sublime un mixage énergique aux influences électro, soul et hip hop.

Découvrez “Hold On To My Love”, le nouveau single de John Newman :