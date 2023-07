Johnny Jane part vivre “À l’américaine” dans son dernier clip

L’artiste Johnny Jane a dévoilé son tout nouveau clip “À l’américaine”. Une vidéo qui succède à l’annonce de son dernier single du même nom. Un clip rétro et qualitatif ! aficia a visionné ce clip pour vous.

Après son EP Désordres en mars 2023, le chanteur et pianiste est à nouveau sur le devant de la scène ! Dans cet opus, Johnny Jane avait abordé divers sujets tels que la fête et ses excès mais aussi le poids des conséquences. Il a cette capacité à parcourir et explorer plusieurs styles musicaux. L’artiste vacille entre influence anglo-saxonne et chanson française. Le jeune Orléanais est un artiste hybride et quelque peu mélancolique.

Un clip rétro et cinématographique

Pour son nouveau clip “À l’américaine”, Johnny Jane retrouve une nouvelle fois son réalisateur Clovis Porcher. Lors du premier visionnage, ce qui nous surprend le plus est le côté très cinématographique de la vidéo. Dès le début, on aperçoit un 4×4 puis un couple cagoulé possédant des armes à feux. On rentre directement dans l’action ! Tout au long du clip, on suit ce duo dans le 4×4 pendant une fusillade, au bord de mer ou encore en train de braquer une banque.

Cette fois-ci, le chanteur a choisi un style plutôt pop accompagné de quelques touches électroniques. Il évoque dans ce titre, des grandes et belles histoires d’amour parfois idylliques. Sa fidèle acolyte Philou joue à nouveau le rôle de la petite amie dans cette vidéo. Une nouvelle fois, Johnny Jane nous impressionne et nous montre à quel point il a du talent.

Découvrez le clip “À l’américaine” de Johnny Jane :