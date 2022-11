Joji conte la rupture amoureuse sur “Die For You”

Joji, jeune prodige japonais et véritable OVNI de la musique, propose le percutant “Die For You”. C’est à découvrir sans plus attendre sur aficia.

Joji n’est pas un débutant dans le monde de la musique. Et pourtant, très peu de médias en parle, ce qui ne l’empêche pas de faire d’excellents scores en streaming. L’artiste japonais propose une musique contemporaine et alternative, entre r’n’b et lo-fi.

Le lo-fi, késako?

Nous en profitons pour faire un petit laïus sur ce qu’est le lo-fi. C’est un style musical très brut, souvent dénué de productions et donc assez minimaliste. Il fait la part belle aux instruments et s’oppose au son hi-fi (la norme dans l’industrie de la musique), lui très produit. L’enregistrement y est primitif. Il en ressort des sons très organiques, n’effaçant pas les bruits parasites. On y entend notamment des grésillements qui font tout le charme du genre.

C’est un style qui prend de plus en plus d’ampleur, notamment depuis les années covid. Très relaxant, lent et exprimant de grandes émotions, il est totalement en adéquation avec la période. Deux titres se rapprochant dans cette mouvance ont fait leur entrée au Billboard Hot 100 (charts américains), signe de la popularité grandissante de ces mélodies : “golden hour” de JVKE et “Romantic Homicide” de d4vd.

Une carrière déjà bien remplie

Mais revenons-en à nos mos moutons, à savoir Joji. D’abord humoriste sur YouTube, c’est notamment à lui que l’on doit la trend du Harlem Shake en 2013. Puis l’artiste lâche sa carrière de youtubeur et est actif dans la musique depuis 2018. Il propose essentiellement des ballades expérimentales et des titres plus rythmés teintés de rap, de r’n’b voire d’électro. C’est surtout avec son 3ème album Nectar (2020) qu’il a assit sa réputation. Cet opus contient le brillant “Your Man”, qui aurait très bien pu sortir du cerveau de Woodkid. Il contient des gimmicks puissants.

Mais c’est cette année que le japonais a explosé. En effet, il a publié début juin la sublimissime ballade “Glimpse Of Us”. C’est l’un des plus beaux titres de l’année. Le morceau est directement entré dans les titres les plus streamés sur Spotify et à la 10ème place du sacrosaint Billboard Hot 100. C’est d’autant plus frappant que c’est un morceau très peu accessible du grand public. Peut-être est-ce là la preuve que le consommateur s’ouvre de plus en plus. Il faut aussi dire que Joji est très populaire sur TikTok, ce qui a contribué au succès du titre.

La rupture, un thème récurrent et fédérateur

Ce succès a ouvert un boulevard pour la sortie de l’album SMITHEREENS. Ce disque est un pur chef d’œuvre avant-gardiste, multipliant les sonorités dans un patchwork d’une cohérence folle. Il se compose en deux parties. La première se veut très pure, ponctuée de ballades introspectives. La deuxième laisse exploser l’imagination de Joji vers des sons plus expérimentaux et produits. L’artiste a choisi un titre assez similaire à “Glimpse Of Us” pour continuer la promotion du disque.

En effet, il a jeté son dévolu sur le mélancolique “Die For You”, qui traite de la rupture et de l’amour perdu, comme son prédécesseur. Le titre est sensible, poignant et est habillé par une multitude d’instruments enveloppés dans un piano fil rouge. Les cymbales rendent le titre percutant et la voix de Joji est emprise de sensibilité. Il est important de se plonger dans la chanson pour y déceler toutes les nuances imperceptibles par une écoute passive. La vidéo enchaîne les images et appuie le bordel organisé et fascinant qu’est le morceau.

Ce bordel reflète ce qui se passe dans la tête de Joji, qui a ici du mal à se remettre de sa rupture amoureuse. L’exploration de ce sentiment de rupture est très important pour lui et l’aide à se reconstruire. Il a du mal à dormir, écrasé par celui-ci mais aussi par la solitude. Il nuance cependant son propos en pensant à l’autre et ne veut que son bonheur. Même si elle est heureuse dans sa vie, il est toujours prêt à mourir pour lui. En soit, ce sont des paroles et des thèmes universels, appuyés par des sonorités pures, qui font que tant de personnes s’y identifient.

Découvrez “Die For You” de Joji :