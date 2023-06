Jon Batiste propose le pétillant “Be Who You Are (Real Magic)” pour l’été

Jon Batiste dégaine le titre parfait pour l’été et s’entoure de toute une armada d’artistes de différents horizons. Découvrez “Be Who You Are (Real Magic)” sur aficia.

Jon Batiste ne vous dit peut-être rien. C’est pourtant un poids lourd de l’industrie musicale. Et il nous propose sans doute l’un des hymnes de l’été. Pour ce faire, il s’entoure d’artistes de tous horizons et de tous continents : J.I.D, New Jeans, Cat Burns et Camilo.

Petit topo sur les artistes présents

Ces derniers ont tous déjà connu un succès massif. Faisons un petit point avant de rentrer dans le vif du sujet. Jon Batiste est un artiste américain lorgnant vers le r’n’b, le jazz et tous leurs dérivés. Il a déjà été récompensé d’un oscar et d’un golden globe pour sa musique du film Disney Soul. En 2022, il a également été récompensé de 5 Grammy Awards, dont l’album de l’année pour We Are.

NewJeans sont un girlsband coréen de K-Pop qui a émergé cette année avec l’excellent titre “Ditto”, actuellement plus de 350 millions d’écoutes sur Spotify. Elles proposent un son moins pop que ce que la K-Pop propose généralement et c’est très rafraichissant.

J.I.D, quant à lui, est un rappeur américain. Lui aussi est déjà porteur d’un immense hit grâce à sa collaboration avec Imagine Dragons sur “Enemy”. Servant de bande son à la série Arcane, le titre dépasse aujourd’hui le milliard d’écoutes sur Spotify.

Cat Burns est une artiste britannique s’épanouissant dans les ballades et la black music. Elle a décroché un immense tube au Royaume-Uni avec son sublime “go” qui a bénéficié d’une viralité sans fin sur TikTok, la propulsant #2 des charts britanniques.

Enfin, Camilo est un artiste colombien qui bénéficie surtout d’une grande adulation en Amérique latine. Il a déjà 3 albums à son actif et un grand nombre de titres dépassant les 500 millions d’écoutes sur Spotify. Il a récemment sorti une collaboration avec Camila Cabello sur “Ambulancia”.

Un hymne sur l’acceptation de soi

Vous l’avez bien compris, cet hymne de Jon Batiste a tout pour toucher le grand public. Il réunit des artistes de tous styles et mixe pop, r’n’b, anglais, espagnol et coréen. De fait, il réunit tous les courants qui cartonnent en ce moment. De plus, Coca Cola a été l’initiateur de ce morceau. Il a donc de grandes chances de percer s’il est utilisé en spot publicitaire. Toutes ces influences se marient à merveille pour donner un titre taillé pour l’été. L’hymne prône l’acceptation de soi, un leitmotiv de plus en plus indispensable pour de nombreux jeunes.

Le refrain est entêtant, le mélange des langues est savoureux et le message est on ne peut plus clair : ensemble, on est plus fort. “Be Who You Are (Real Magic)” a un effet film d’animation, innocent, pétillant et donne directement envie d’appuyer sur replay. C’est le genre de titre festif, rafraichissant et euphorisant.

Et la vidéo traduit parfaitement l’impression laissée à l’écoute. C’est fédérateur et tous les artistes sont réunis, ce qui est plutôt rare sur ces collaborations. L’univers de la vidéo est coloré, joyeux, un peu déluré et presque psychédélique. Tout ce qu’il faut pour passer un bon moment. Forcément, la musique est mise en avant à travers le vinyle store dans lequel la vidéo se déroule.

Découvrez “Be Who You Are (Real Magic)” de Jon Batiste, J.I.D, NewJeans, Cat Burns et Camilo :