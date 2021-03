Joseph d’Anvers nous invite sur “Les Terres Sacrées”

Joseph d’Anvers assure la promotion de son dernier opus avec le clip qui habille le titre “Les Terres Sacrées. C’est à voir sur aficia.

Joseph d’Anvers a fait son retour dans les bacs avec l’album Doppelgänger le 5 février dernier. Un opus riche de 17 pistes, séduisant dans la forme comme dans le fond et qui s’écoute comme la bande-originale d’un très bon film.

Dessus, on retrouve des titres comme “Esterel” et “Un Homme” mais également “Les Terres Sacrées”, le dernier titre que Joseph d’Anvers décide de mettre en images.

Et l’image est importante pour Joseph d’Anvers, autant que la musique et les mots. Si vous avez le moindre doute sur ce fait, on t’invite à voir, ou revoir, son passage dans notre émission At Home. L’artiste nous explique le cheminement de ce nouveau cru, sa manière de créer et l’importance de l’image dans son travail.

Mais laissons nous porter par le clip qui habille “Les Terres Sacrées” que l’on doit à Kourtney Roy et Christophe Acker. Joseph d’Anvers se retrouve dans l’intimité d’un club, sur scène face à quelques spectatrices. Simple, mais assez séduisant pour mettre en relief la voix chaude de Joseph d’Anvers et le battement lancinant de cette mélodie captivante.

À noter dans votre agenda : Joseph d’Anvers sera notre invité pour un Live Experience Exclusif le vendredi 19 mars. L’artiste interprétera plusieurs titres de son répertoire. Un rendez-vous à ne pas manquer…

Découvrez “Les Terres Sacrées”, le nouveau clip de Joseph d’Anvers :