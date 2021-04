Jules s’expose avec son premier clip “Écho”

Des réseaux sociaux à l’industrie musicale Jules fait le grand saut et nous présente son univers avec “Écho”. C’est à découvrir sur aficia.

On commence notre article de manière directe et franche : quand nous avons eu vent que Jules avait eu l’occasion de signer chez Aldam Production, Unviersal Music France, nous étions très sceptiques. Du genre ‘encore un phénomène du web qui tente de vendre un univers fade et sans fond’. Et il faut bien le dire, notre paysage musical est plutôt pollué par ce genre d’étoiles filantes, des produits marketing qui résonnent autant qu’une cloche. Mais nous avions tort !

Mais qui est donc Jules ? C’est un autodidacte qui multiplie les passions : la danse, le chant, la musique… C’est aussi un véritable phénomène sur Internet et les réseaux sociaux. Plus d’un million d’abonnés sur Instagram, plus de deux millions sur Tik Tok et un véritable travail d’influenceur avec des collaborations de choix comme celle pour la campagne publicitaire Samsung.

Avec cette notoriété grandissante, Jules semble maintenant revenir vers ses premiers amours et se lance donc dans le grand bain de la musique avec un premier single efficace : “Écho”. On retrouve aux crédits de ce titre Matthieu Mendes et Matthieu The Dude pour un résultat moderne, parfaitement dans l’air du temps et qui offre à Jules une très belle carte de visite.

Le tout est magnifiquement mis en images par un clip à la réalisation soignée. On se surprend à appuyer sur ‘replay’, le titre étant rapidement entêtant et tournant dans notre tête comme une belle ritournelle radiophonique. On reste donc curieux de connaître la suite des aventures de Jules !

Découvrez “Écho”, le premier clip de Jules :