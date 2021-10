Clip “Larme fatale” : Julien Doré et Eddy de Pretto s’accordent comme une évidence

Surprise ! Julien Doré et Eddy de Pretto dévoilent l’inédit “Larme fatale”, un titre concept et c’est à découvrir sur aficia !

La période de Noël approche à grands pas et les artistes dévoileront tour à tour une réédition de leur album et ainsi, des morceaux inédits. C’est le cas d’Amir et de Louane qui donneront rendez-vous à leur fans le mois prochain dans les bacs, mais aussi de Julien Doré qui publiera la réédition de son dernier album, aimée encore le 26 novembre prochain.

À l’intérieur, 9 nouveaux titres, dont ce duo, “Larme fatale” en duo avec Eddy de Pretto, dévoilé hier soir après un live Instagram. Les deux artistes, également complices et amis dans la vie, y ont d’ailleurs raconté les coulisses de ce duo. À noter que l’artiste reversera ses revenus issus des ventes de ce disque à l’association les Blouses Roses.

Une collaboration évidente

“Cette rencontre s’est faite très naturellement, très instinctivement » commence Eddy de Pretto. Puis, l’interprète de “Nous” surenchérit : “J’ai envoyé un message sur WhatsApp à Eddy un matin, il était très tôt, pour lui demander s’il voulait passer en studio pour écouter une chanson où je le voyais bien poser sa voix. C’était comme une évidence dans notre façon de faire. Cela ressemble étrangement à un dialogue. Une évidence que le public nous demande depuis quelques temps”, ajoute Julien Doré qui avait déjà invité Eddy de Pretto à partager “Comme un boomerang » d’Etienne Daho. C’était en 2017 lors de l’émission ‘Taratata’.

C’est donc ensemble qu’ils ont dévoilé le clip de la chanson “Larme fatale” (larme sans apostrophe, ils précisent), une chanson écrite par Julien Doré, co-composé avec Tristan Salvati. Le clip a quant à lui été réalisé par Julien Doré et son fidèle ami Brice VDH (Clara Luciani, Angèle…). D’ailleurs il le décrit comme “un clip particulier comme on a peu l’habitude d’en voir et d’en faire”.

Et pour cause, les deux hommes se retrouvent autour d’un piano et dans la nuit. Ils font un constat sur leur époque, sur leur état d’âme. Un duo poétique et émouvant accompagné d’un clip simple en apparence mais hautement singulier.

Découvrez le clip de “Larme fatale” de Julien Doré et Eddy de Pretto :