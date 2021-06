Julien Voulzy vient de dévoiler “Ainsi”, second extrait d’Alpha son premier album prévu pour septembre 2021. Co-écrit et réalisé avec Matthieu Chedid, les deux artistes nous transportent dans une balade onirique où l’amour se dévoile sous un drap d’étoiles..

Balade amoureuse, syllabes de synthèse et rencontre inexplicable, le nouveau single “Ainsi” de Julien Voulszy est une véritable capsule de poésie. Réalisé par Sébastien Caudron, le clip nous emmène aux coté de deux amoureux stellaires. Dans cette réalisation, deux vies s’enlacent, deux corps s’apprivoisent et chantent leur rencontre.

Ainsi Elle rayonne Ainsi Je frissonne Ainsi Papillonne, Oméga contre moi “Ainsi”

Musicalement, “Ainsi” est une pop doucereuse aux allures charnelles et mélancoliques. Les notes sont sensuelles et vaporeuses, la mélodie apaisante. On s’abandonne aux trois minutes du single, on se laisse happer par un univers unique et hypnotique. La voix de Julien est maitrisée, ce second extrait ne promet que de belles choses pour son premier album…

Découvrez “Ainsi” le nouveau single de Julien Voulzy :