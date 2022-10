June The Girl ensanglantée dans son clip “Les Reasons Why”

Afin de porter les couleurs de son deuxième EP, June The Girl mise désormais sur la piste “Les Reasons Why” avec un clip angoissant à découvrir sur aficia !

En 2020, June The Girl faisait sensation avec I’m The Girl, un deuxième EP résolument pop transcrivant un univers aussi attachant que piquant. C’est notamment le titre éponyme du projet qui était parvenu à trouver sa place dans de nombreuses playlists sur les plateformes de streaming. Et cela, en partie grâce à une mélodie addictive ponctuant un texte où l’artiste s’affirme, imparfaite certes, mais elle-même tout simplement.

L’artiste continue d’effeuiller cet EP solide qu’elle devrait prochainement défendre sur scène. L’exploitation se poursuit ainsi avec “Les Reasons Why”. Un choix judicieux au regard du potentiel de la chanson qui rassemble tous les ingrédients pour rencontrer un succès notable sur les ondes. Pour l’occasion, l’artiste propose même une version single réarrangée.

Un monde cauchemardesque

Dans sa nouvelle parure voulue plus pêchue et explosive, “Les Reasons Why” se dote d’arrangements électroniques bien ficelés. Un réarrangement qui ne fait qu’appuyer davantage l’impact des mots chantés avec conviction par June The Girl. Cette dernière sort effectivement les griffes pour s’en prendre à notre société, et ses aberrations, qui peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. “Je complexe de Peter Pan / Trop d’envies sur trop d’écrans / Tous ces vampires autour de moi / Qui bouffent mon sang et mon sang froid” martèle-telle de son timbre de voix si singulier.

En plus de la sortie du single, June The Girl l’accompagne d’un clip d’horreur idéal avant Halloween ! Dans la vidéo réalisée par Elisa Grosman, l’artiste rend hommage à des scènes de films d’horreur qu’elle rejoue mais elle illustre également à merveille ses angoisses et ses cauchemars. Dans une ambiance sinistre, la chanteuse nous invite donc dans un monde un petit peu fou entre épouvante, meurtres sanglants et dégustation de yeux humains.

Visionnez “Les Reasons Why”, le nouveau clip de June The Girl :