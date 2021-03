Justin Bieber de retour le 19 mars avec ‘Justice’

C’est officiel, Justin Bieber sera de retour le 19 mars avec son nouvel album : Justice. On fait le point sur aficia.

Nous avions déjà eu l’occasion d’évoquer l’année dernière la possibilité d’un retour imminent de Justin Bieber avec un nouvel album. C’est maintenant officiel, le chanteur sera bien de retour dans les bacs cette année avec son nouveau cru.

Le chanteur qui fête aujourd’hui ses 27 ans s’apprête donc à publier le sixième album de sa carrière après le très bon Purpose en 2015 et le plus discret Changes en 2020. Un opus qui était porté par des titres comme “Yummy” et “Intentions”.

Justin Bieber a soif de ‘Justice’

Le rendez-vous est fixé au 19 mars, jour où le public aura l’occasion de découvrir Justice, nom que Justin Bieber donne à son nouvel album. Un opus qui semble très personnel et à la fois très engagé, l’interprète de “Stuck With U” expliquant sur ses réseaux sociaux vouloir apporter un réconfort au auditeurs, étant certain que la musique est une arme pour lutter contre la “souffrance, l’injustice et la douleur”.

Le retour de Justin Bieber devrait être plus savoureux qu’avec Changes qui n’avait pas réellement eu l’occasion de trouver son public. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter les titres “Holy”, “Lonely” ou encore “Anyone”. Pour la suite, on se donne rendez-vous le 19 mars afin de savourer Justice.