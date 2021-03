Kadebostany : le clip de “Take Me To The Moon” avec Valeria Stoica

Kadebostany est de retour dans l’actualité avec le titre “Take Me To The Moon”. Il en livre maintenant le clip est c’est à voir sur aficia.

Nous avons eu l’occasion, le 19 février dernier, de vous parler du retour de Kadebostany sous le feu des projecteurs avec un nouveau titre. C’était également l’occasion pour nous de vous faire un petit rappel des succès du président du Kadebostan…

En effet, derrière ce personnage se cache de véritables tubes. “Castle in the Snow”, “Mind if I Stay” ou encore “Early Morning Dreams” sans oublier sa reprise totalement addictive de “Crazy in Love” !

Kadebostany x Valeria Stoica

Cette fois c’est avec Valeria Stoica qu’il fait un très beau retour en nous offrant le titre “Take Me To The Moon”. Si nous avions déjà eu l’occasion d’être conquis par le titre, le clip qui l’accompagne maintenant sublime parfaitement le tout.

Ce clip confirme la venue d’un futur EP pour Kadebostany. En effet, il donne rendez-vous au public cette année afin de découvrir Drama – Act 2, un nouvel acte qui risque bien de combler de bonheur auditif !

Découvrez “Take Me To The Moon”, le nouveau clip de Kadebostany :