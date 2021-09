Kalika revisite “Chaudasse” avec Grand Soir. Et c’est délicieux !

Kalika nous charme une fois de plus en revisitant son titre “Chaudasse” dans une version live à savourer avec aficia.

Kalika c’est un OVNI musical, un vent de fraîcheur, un uppercut qui fait du bien dans chaque brin de notre ADN… Si vous êtes un fidèle d’aficia, vous avez forcément eu l’occasion de la découvrir avec un Live Experience explosif et si tel n’est pas le cas un seul conseil : regardez le de toute urgence !

Aussi, après nous avoir charmé avec un mélange addictif de Marie Laforêt et PNL, nous avoir invité à la rejoindre “Avec les gars” ou encore nous avoir exposé la “Chaudasse”, c’est bien ce dernier titre qu’elle expose à nouveau.

Kalika x Grand soir

Du haut de ses 23 ans Kalika impressionne de par la qualité de ses interprétations et les textes ciselés qu’elle nous offre. La preuve est bien là avec “Chaudasse”, un des premiers titres qu’elle a écrit et composé. Comme un cri du cœur, une franchise désarmante pour s’emparer du ‘Slut Shaming’.

Et c’est, cette fois, en compagnie de Grand Soir, performer de Cabaret, que Kalika nous invite à redécouvrir “Chaudasse”. Une version en piano-voix surprenante mais toujours avec cette rage, cette énergie et la touche de Balthazar Picard et Dan Levy. Succulent !

Découvrez le Live Session de Kalika sur “Chaudasse” :

Un conseil : vous devez absolument filer voir Kalika en live. C’est une expérience que vous ne devriez pas regretter. Elle sera les 29 et 30 septembre en première partie de Yelle à la Cigale à Paris. Rendez-vous ensuite à Nanterre le 2 octobre et le 7 à Valenciennes en première partie de Suzane, le 16 au Festival de Marne à Villiers sur Marne, le 25 au Festival Off Off Off Nuits de Champagnes à Troye…

À noter également que Kalika sera en concert les 2, 3 et 4 février 2022 à La Boule Noire à Paris. Les réservations sont déjà ouvertes juste ICI.