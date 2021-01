Karimouche : le clip de “Apocalypse Now”

Alors qu’elle est dans les bacs avec l’album Folies Berbères, Karimouche nous offre les images de “Apocalypse Now”. C’est à voir sur aficia.

Entre chanson française, notes venues d’Orient, électro et flow urbain, Karimouche ne fait pas dans la dentelle et mise sur un éclectisme ravageur. Pour s’en rendre compte, il suffit d’écouter Folies Berbères, son nouvel album maintenant disponible.

Moderne, vivant, pointu et percutant, l’opus est une vague musicale qui fait du bien et qui ne ressemble à rien… Sauf à du Karimouche !

Aussi, pour accompagner Folies Berbères, Karimouche nous offre un nouveau clip, celui qui habille parfaitement “Apocalypse Now”. Ici, l’artiste fait appel à Jessie Nottola pour mettre l’accent sur des propos qui prennent vie dans une chorégraphie élégante et saisissante, le tout en s’inspirant du film ‘Dancer in the Dark’ de Björk.

Une très belle carte de visite pour l’album Folies Berbères et une occasion parfaite de découvrir Karimouche pour ceux qui ne connaissent pas encore l’artiste.

Découvrez “Apocalypse Now”, le nouveau clip de Karimouche :