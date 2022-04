Kavinsky : le portrait électro de la semaine !

Kavinsky vient de sortir son nouvel album nommé Reborn, album qui porte bien son nom, tant l’artiste s’est fait désirer ces dernières années. C’est notre portrait électro de la semaine sur aficia.

Vous ne connaissez pas Kavinsky ? Mais si, nous allons vous rafraîchir la mémoire. Ce rafraichissement est sans doute nécessaire tant l’absence du DJ francilien a été longue. Kavinsky est surtout un artiste de scène, qui sort peu de productions. Ces premiers EPs datent de la fin des années 2000 mais ne sont plus disponibles en écoute sur les plateformes (et ne l’ont peut-être jamais été).

Sa carrière va prendre un grand shot avec le titre “Nightcall” en 2010, produit par Guy-Manuel de Homen-Christo (Daft Punk), rien que ça. Cette masterpiece sera le morceau titre du film ‘Drive’ avec Ryan Gosling. Le succès public et critique du film va être un accélérateur considérable pour “Nightcall” et la carrière du DJ. D’autres de ses productions vont servir à habiller des publicités ou des jeux vidéos, comme “Odd Look” ou “Roadgame”. Ces incroyables succès vont conduire à la sortie d’un album nommé Outrun en 2013.

Un nouvel album après 9 ans d’absence, conçu pendant le confinement.

Et depuis, Kavinsky s’est fait très rare. Aucune production n’est sortie jusqu’à cette année. Le confinement a eu raison de son envie de produire à nouveau. Le DJ a amorcé son retour avec le titre “Renegade”, à l’univers toujours très cinématographique.

Son deuxième album est sorti ce vendredi et se nomme Reborn, mot signifiant renaissance. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette renaissance est totalement réussie. Le disque est une petite pépite d’électro, à écouter la nuit sur des routes plongées dans le noir (image indissociable du film ‘Drive’ qu’il faut absolument voir) dans une belle voiture à l’esthétique sportive.

Justement, l’esthétique est aussi caractéristique de Reborn. Le disque est incroyablement harmonieux, nous laisse nous emporter au plus profond de lui. Son précédent album étant très instrumental, Kavinsky s’essaye ici à des morceaux plus chantés mais ne perd rien de sa production très science-fiction. Rien que le titre des morceaux illustrent bien ce penchant pour l’univers cinématographique ; citons par exemple “Plasma”, “Cameo” ou encore “Pulsar”. Au niveau des collaborations, on y retrouve Cautious Clay, Sebastien Tellier ou encore Morgan Phalen. Pour conclure, Reborn est un plaisir infini pour les oreilles, une leçon d’électro et un condensé d’instruments hyper variés puis mixés à merveille.