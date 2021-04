Khazali nous touche avec le clip de “Comfort”

Khazali libère aujourd’hui le clip qui habille “Comfort”. Idéal pour accompagner son premier EP et c’est à découvrir sur aficia.

Khazali est un artiste originaire de Londres qui pourrait rapidement trouver une place dans vos coeurs. Entre pop, R’n’B, soul et house, son univers est multiple mais totalement captivant et séduisant, avec une touche de mélancolie palpable.

Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter “You’ll Be The One” et “NYC to CDG”, deux premiers titres qui viennent se poser sur son premier EP disponible depuis aujourd’hui : Going Home.

Pour accompagner cette publication, Khazali nous livre le clip qui habille “Comfort”. Un titre plus que séduisant, avec un voix à la soul électrique et captivante. Ici, l’artiste tente de mettre des mots sur ses moments de doutes, le tout magnifiquement mis en relief par les images que l’on doit à Freddie Wright.

Vous l’aurez compris, la rédac’ te conseille vivement de suivre Khazali et de l’ajouter dans tes playlists !

Découvrez “Comfort”, le nouveau clip de Khazali :