Kid Francescoli marque son retour avec son single “1986”

Actuellement en tournée dans de nombreuses villes européennes, Kid Francescoli a sorti un nouveau single accompagné d’un clip le 17 mai dernier. Il a également annoncé la sorti de son prochain album à la rentrée.

Kid Francescoli fondé par le français Mathieu Hocine est un projet musical pop et électro fondé en 2002. Après son dernier single en mars 2023 “You are Everywhere”, Kid Francescoli fait son retour et présente “1986”. Ce dernier morceau planant et mélodique annonce son prochain opus Sunset Blue qui devrait sortir le 22 septembre prochain. Le futur album sera produit par French 79, mixé par Stan Neff et masterisé par Alex Gopher. “Cet album est une belle collection de chansons oniriques et ensoleillées faisant honneur à ses racines”, apprend-on d’un communiqué de presse.

“1986” est né de l’énergie de sa première tournée mondiale. L’artiste a également voulu aborder ses pensées les plus profondes en faisant un hommage à ses premiers souvenirs d’enfance. À ce sujet, il explique : “Ce single porte le nom de l’année où ma vie a vraiment commencé, c’est un mélange de mes premiers souvenirs en tant qu’être humain et de mon arrivée à Marseille”. Ce titre électro instrumental rythmé est essentiel à l’univers de Kid Francescoli.

Un clip cinématique

Le titre est assorti d’un clip vidéo de grande qualité réalisé par Théo Frémont. Au début du clip, on découvre Mathieu Hocine à côté d’un cheval. Par la suite, on observe un jeune homme déambulant dans la ville puis dans la campagne. Les accords et les arpèges de synthétiseur accompagnent cette ballade. On peut imaginer que cette personne est Kid Francescoli jeune. En effet, la vidéo reflète bien le retour dans le passé de l’artiste. Le jeune homme du clip évolue à travers les décors, probablement en quête de liberté. Rempli d’émotions, ce morceau possède des sonorités de dessins animés de l’époque. Enfin, l’artiste a aussi ajouté des textures plus modernes à son titre.

Découvrez le clip de “1986” de Kid Francescoli :