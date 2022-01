L’année 2022 s’annonce riche pour Kikesa. Le rappeur est de retour avec “L’anniversaire de Julie”, un clip au texte décapant à découvrir sur aficia.

En juin 2021, Kikesa sortait “À ma place”, un morceau qui semblait marquer un nouveau tournant dans sa carrière, avec des sonorités beaucoup plus pop. C’est finalement en 2022 qu’on retrouvera le rappeur avec un nouveau projet, 3 ans après son premier album Puzzle.

Souvent ultra-positif, avec un flow qui donne simplement le sourire, Kikesa sait également développer une musique plus nostalgique, sombre et teintée d’une certaine tristesse. C’est sous cette angle que l’artiste originaire de Nancy revient en force avec “L’anniversaire de Julie”, un nouveau morceau au texte brut. Kikesa n’épargne pas le monde hostile de la musique, qui finalement conditionne ses propres émotions négatives. Seul au milieu de la fête, il s’attache à Rubi, amie d’enfance incarnée en personnage fictif, et qu’on retrouvera sur plusieurs autres titres… Une entrée en matière réussie.

Amoureux de la scène, Kikesa a dévoilé les dates de sa tournée 2022. Tous les concerts sont à retrouver ici.

Découvrez “L’anniversaire de Julie”, le clip de Kikesa :