Kikesa paye l’adition dans “Feat” et “Freestyle d’adieu”

Surprise de fin de semaine, Kikesa a libéré dimanche soir un double single sur sa chaîne. Titre bouillant qui empeste l’irrévérence assumée, on se devait d’en parler…

On ne cessera de le dire, à compter du moment où l’on s’essaye à enfermer les artistes dans un style, la suite n’est jamais saine, et d’autant plus dans le rap. Un triste ressort de l’industrie que Kikesa semble avoir malheureusement bien vécu. Il en témoigne avec style dans un double single de 4:15 où l’artiste pose sur une prod duo sobrement léchée à l’aura Alpha Wann et rappe avec lucidité les carcans nauséabondes du milieu. Pour vendre il faut plaire, pour plaire il faut feat, pour feat il faut tricher, la maudite boucle est dénoncée, pour notre plus grand plaisir…

Découvrez “Feat” et “Freestyle d’adieu” de Kikesa :

Kikesa : retour à la source imminent

Ainsi, adieu le feat Angèle, Dinos, Stromae, Orelsan ou Gazo, notre nancéiens favori n’a pas suffisamment su mentir à l’industrie pour correspondre à ses attentes. Pourtant, tout était là, le double titre en atteste. Technique, prods, adaptabilité, flows, sans parler de cette réal de zinzin offerte par Igor Dorembus. Kikesa n’a rien a prouvé et semble enfin être en paix avec cela.

Alors fini de faire des sons en espérant qu’ils passent en radio,

Fini de faire des clips en espérant qu’ils passent en télé,

C’est fini la j’lai tué,

Je vais enfin plus l’écouter,

Donc t’entendra plus jamais parler de Rubi dans mes couplets Kikesa, FEAT. X FREESTYLE D’ADIEU

Au revoir donc Rubi (son dernier album) également. Le rappeur referme ici la page de cet album qu’il décrit en un succès demi-teinte, pourtant construit dans l’objectif principal de plaire à un maximum aux attentes médias et industrie. Kikesa lui dit adieu en fin de morceau et planche déjà sur la suite qu’il promet tel « un retour aux bases » si on s’en fie aux commentaires likés par l’artiste en dessous du titre.

De notre côté, nous lui disons donc aussi adieu.

Merci Rubi, ici personne ne t’a mal aimé. Bravo à ta patte techno inventive et ton mélanges des styles. Ton accessibilité était aussi ta force, les codes ont eu raison de toi. En espérant que ton créateur ait tout de même pris plaisir à te façonner.

Désormais place à 2023, la rédaction reste très curieuse de la suite, on le sait, Kikesa n’a pas pour habitude de chômer..

Lucas Laberenne