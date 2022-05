Kimberose flamboyante et puissante avec “Escape”

Un renouveau ou du moins une découverte, Kimberose dévoile le clip flamboyant de “Escape”. C’est à regarder sur aficia !

Une voix suave, un univers charismatique, une chanteuse hors pair, Kimberose est une artiste qui vit dans son temps en imposant son image, sa personnalité et sa musique. Son dernier album Out qui devrait bientôt dépasser la barre des 50.000 ventes est une prouesse entre puissance et émotion. Une symbiose entre des instruments classiques et son instrument vocal. Une arme qui nous hypnotise et qui lui permet de défendre ses idées et de s’exprimer sur le monde actuel. Après les excellents “Sober” ou encore “Back On My Feet”, la chanteuse nous fait découvrir “Escape” extrait de son dernier opus.

On parle souvent de “cri du coeur” lorsqu’il y a un besoin urgent de crier au monde la colère, la vengeance qui nous ronge. Avec “Escape”, Kimberose endosse la carte de “Girl Is On Fire” et nous livre une voix avec de l’aplomb et un nuancé d’émotions. Un hommage aux génériques de James Bond qui devrait séduire les amateurs et fans du film. La mise en images joue des ombres, des lumières, des couleurs… On se laisse finalement emporter, transpercer et émouvoir par ce talent brut !

Découvrez “Escape” de Kimberose :