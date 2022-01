Clip “Little Bother” : King Princess et Fousheé pleurent l’absence

Près de trois ans après son premier album, King Princess est de retour avec “Little Bother”, à découvrir sur aficia.

On avait tout simplement adoré “Prophet”, “Pussy Is God”, “Talia”, “Holy” ou encore “Upper West Side” de King Princess, tous extraits de son premier album Cheap Queen. Et puisque nous sommes plutôt fidèles aux artistes que l’on révèle, nous souhaitions évoquer la sortie de “Little Bother”, le nouveau single de la petite protégée de Mark Ronson !

La multi-instrumentiste King Princess invite la chanteuse soul new-yorkaise Fousheé à la rejoindre sur ce titre à la fois aérien et sensuel. On aurait presque l’impression d’entendre la voix suave de Beyoncé sur le morceau. La batterie qui se fait également une place de choix dans le titre apporte un côté girl power.

En soit, le message est clair, King Princess fait le deuil d’une douloureuse rupture. C’est comme si elle appelait à faire partie du monde de quelqu’un mais que ce dernier ne fait plus attention à elle : “Ça ne m’a pas fait du bien / J’étais juste un peu dérangé / J’étais une miette sur ta manche / Tu étais comme un Dieu pour moi Je ne peux pas mentir”, chantent-t-elles toutes les deux dans la chanson.

Après avoir fait les premières parties lors de la tournée mondiale d’Harry Styles, King Princess rejoindra désormais Shawn Mendes. Quelle chance !

Découvrez “Little Bother ” de King Princess ft. Foushée :