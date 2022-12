Taylor Swift provoque un immense raz-de-marée avec son dernier album Midnights. Kungs a d’ailleurs remixé le titre “Anti Hero”. Mais comment s’est faite cette collaboration ? Kungs l’explique.

Les chiffres le prouvent encore une fois. Taylor Swift est une vendeuse de disques hors-pair. Avec son dernier disque Midnights, la chanteuse a une nouvelle fois dépassé le million de ventes en première semaine sur le sol américain et se “contente” de plus de 20.000 exemplaires vendus en France. C’est d’ailleurs la première fois qu’un album de Taylor Swift prend la tête du classement album ! Mais parmi cette panoplie de nouveaux titres, un titre sort du lot, il s’agit de “Anti Hero” qui enregistre déjà les 300.000 streams rien que sur Spotify…

Quand Kungs remixe Taylor Swift

Pour continuer à donner de la force à son album, le phénomène pop propose plusieurs versions clubs de son single “Anti Hero”. Elle a fait confiance pour cela aux DJs Roosevelt, Bleachers, Jayda G et notre frenchy Kungs auteur des tubes “This Girl”, “I feel So Bad”, ‘Never Going Home”.

‘Remixer est un exercice difficile !‘ – Kungs

Mais selon le DJ originaire du Sud de la France, “remixer est un exercice difficile qui prend plus de temps qu’on le pense, je ne fais que très peu de remixes”, peut-on lire dans le communiqué de presse. Signés tous les deux chez Universal Music, nous imaginons que leur équipe respective les ont mis en contact. Ensuite, tous les deux se sont entretenus pour se mettre d’accord sur la direction artistique adoptée : “On a échangé avec Taylor sur différentes versions que lui a envoyées, et petit à petit, on est arrivé sur une version qui nous plaisait à tous les deux. Ça s’est fait assez facilement », avoue-t-il.

Puis, est venu le temps de passer à la prod’: “J’ai voulu garder l’émotion et le message de sa chanson tout en ajoutant subtilement ma touche. Garder l’atmosphère du morceau, mais en faire une version sur laquelle on peut danser. Je suis parti dans une ambiance disco/80”. Résultat plus que satisfaisant, ce remix de Kungs est notre petit coup de cœur de l’EP de remixes.

Découvrez l’EP de remixes de “Anti Hero” :