La Chanson de l’Année 2023 : Les sélectionnés, les infos pratiques et nos pronostics !

C’est le rendez-vous que les nîmois ne manquent pas : “La Chanson de l’Année”. Pour cette 19ème édition, c’est à nouveau dans les Arènes de Nîmes que l’émission se déroulera. On vous dit tout sur cette soirée à ne pas louper !

Il y a des musiques qui tournent en boucle en radio et deviennent nos musiques préférées… mais qui sont-elles ? Pour le savoir, TF1 met les petits plats dans les grands avec l’émission “La Chanson de l’Année” pour y déceler la chanson qui a ému ou fait danser les Français. Pour ce rendez-vous qui joint les plus grandes superstars de l’année, c’est à Nîmes dans les Arènes que l’événement aura lieu. Une émission en direct sur TF1 présentée par le plus célèbre des animateurs : Nikos Aliagas.

Les informations à pratiques sur cette 19ème édition :

Cette année, pour la 19ème édition de “La Chanson de l’Année’, TF1 donne rendez-vous aux nîmois et nîmoises (et aux téléspectateurs qui ne pourront pas se déplacer) le samedi 17 juin à 21h10. Pour les chanceux qui pourront assister au show sur place (malheureusement complet), le code couleur est le rouge et la blanc ! Un dress code à ne pas oublier pour sentir l’énergie flamboyante que va dégager les arènes pendant 3h.

Les séléctionnés :

Au programme de cette soirée : 15 artistes en compétitions qui ont marqué l’année et qui interpréteront leurs titres.



1 – « Ce soir » – Amir

2 – « Dépassé » – Nuit Incolore

3 – « Des milliers de je t’aime » – Slimane

4 – « Encore » – Kendji Girac et Florent Pagny

5 – « In the Stars » – Benson Boone et Philippine Lavrey

6 – « Keep it simple » – Vianney et Mika

7 – « La Goffa Lolita » – La Petite Culotte

8 – « Mon Coeur » – Izia

9 – « Ne pars pas » – Keen’V

10 – « Nous Deux » – Ridsa

11 – « Qu’importe » – Juliette Armanet

12 – « Secret » – Louane

13 – « Si j’avais su » – Claudio Capéo

14 – « Un jour je marierai un ange » – Pierre de Maere



Dans le communiqué envoyé par TF1, nous pouvons y lire “Pour la première fois, les téléspectateurs peuvent voter en amont dès aujourd’hui sur MYTF1 pour élire leur chanson de l’année. Ils pourront voter jusqu’à la fin de la soirée et l’annonce de la chanson gagnante.” ainsi que “des surprises et des nouveautés feront leur apparition cette année”.

Nos pronostics :

Quel titre succédera à « Rétine », interprété par Amir, chanson de l’année 2022 ? Pour la rédaction d’aficia, notre coeur n’arrive pas à trancher parmi tous les beaux artistes présents sur la soirée. Cependant notre intuition balance pour trois artistes : Pierre de Maere, Slimane et Amir. Est-ce qu’elle sera bonne ? Réponse demain à 21H10 sur TF1.