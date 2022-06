La Grande Sophie se réoxygène avec “La mer”

Avant de lever le voile sur son neuvième opus studio, La Grande Sophie poursuit l’exploitation de son single estival “La mer”. Le clip est à visionner sur aficia !

Trois années se sont écoulées depuis la parution de Cet instant, le dernier disque en date de La Grande Sophie. Notamment défendu par “Une vie” et “Missive”, ce huitième album abouti explorait de nouveaux horizons musicaux, ponctué de textes percutants évoquant essentiellement le rapport au temps qui passe. Réputée pour sa plume saisissante, l’interprète de “Maria Yudina” prépare activement son comeback et devrait ainsi revenir sur le devant de la scène avec un nouvel effort à l’automne.

Pour accompagner les réjouissances de ce retour, La Grande Sophie reprendra le chemin des concerts le 22 septembre prochain, à Vannes. Cette tournée des théâtres posera ses valises dans la capitale, au Théâtre de l’Atelier, les 29 et 30 novembre prochains. Des retrouvailles scéniques qui s’annoncent joyeuses.

Les pieds dans le sable

Avant de remonter sur scène, La Grande Sophie aborde sereinement la période estivale en présentant “La mer”, un nouveau single empreint de légèreté et de douceur. Comme une ritournelle, l’extrait profite d’un riff d’une guitare acoustique extrêmement fédérateur et entêtant qui souligne un texte lumineux appelant à l’évasion : “La mer / rien n’est plus puissant / Quand le soleil dort sur / La mer / On reste devant / Les yeux grands ouverts”. Le tout est joliment enrobé par la voix suave de la chanteuse.

La mise en images dévoilée illustre à merveille les mots scandés par La Grande Sophie. Comme un avant-goût de vacances, la vidéo éveille tous les sens d’une balade au bord de la mer Méditerranée. Des rayons du soleil caressant la peau au doux son des vagues se jetant sur le sable chaud, l’artiste livre un moment hors du temps. La luminosité et les couleurs des images apportent à “La mer” une lecture plaisante.

Visionnez “La mer”, le nouveau clip de La Grande Sophie :