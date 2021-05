La Magnifique Society : Hervé, 47ter, Victor Solf au programme !

Le festival La Magnifique Society vous donne rendez-vous pour son édition 2021 avec Pomme, Chilla, Soso Maness ou encore Tsew The Kid au programme. Le point complet avec aficia.

Après vous avoir fait l’annonce du Printemps de Bourges et des Francofolies de La Rochelle nous prenons la direction de la Champagne pour découvrir ensemble la programmation du festival La Magnifique Society.

L’édition 2021 aura lieu du 25 au 27 juin au Parc de Champagne à Reims. Forcément cette édition sera un peu particulière en raison de la crise sanitaire mondiale, mais également au regard des dernières annonces du gouvernement concernant la tenue des concerts et des festivals.

Qu’importe, la quatrième édition de La Magnifique Society compte bien vous vendre un peu de rêve et surtout une belle dose de musique en live avec une affiche plutôt alléchante.

De Pomme à Yuksek en passant par 47ter

Le public a rendez-vous dès le vendredi 25 juin avec Pomme qui devra exposer ses failles, Yuksek, Hervé qui vient de s’offrir le Stade de France sera comme toujours juste Hyper. Ce même jour, on retrouvera également sur scène Folamour, Chilla, Lala &Ce, Leys et San-Nom.

















Le samedi 26 juin il y aura la folie contagieuse de Philippe Katerine au programme mais également Sébastien Tellier et 47ter qui devrait faire résonner sa Légende. On se régale déjà à l’idée de croiser Vladimir Cauchemar et Johan Papaconstantino sans oublier Soso Maness, Last Train, Serpent et Chester Remington.

















Terminons avec les artistes présents le dimanche 27 juin. On commence avec Catherine Ringer, Seu Jorge & Rogê, la douce et forte Yseult, Crystal Murray, Victor Solf qui vient de libérer un très bel premier album, Tsew The Kid ainsi que Gystere et Temple Kid.

















Billetterie…

La billetterie pour cette édition sera bientôt ouverte. D’ici là, il faut savoir que les billets et les Pass réservés pour l’édition 2020 ne sont plus valables. Vous avez la possibilité de demander le remboursement jusqu’au 15 janvier 2022.

À noter également que le festival devra respecter les règles sanitaires mises en place par le gouvernement et le Préfet. Distanciation sociale et port du masque au programme !

Pour les informations, le remboursement, la réservation : direction le site officiel de La Magnifique Society !