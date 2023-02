La sélection des INOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel vient de se terminer ! aficia a assisté aux sélections dans le Nord de la France.

Cet événement en partenariat avec le Crédit Mutuel est un dispositif de repérage national. Pour dénicher les pépites de demain, plusieurs antennes relais sont déployées dans pas moins de 29 régions de France et dans des pays francophones. Le tout est piloté par le Réseau Printemps lui-même.

Les futurs lauréats des prix INOUïS pourront participer à des festivals partenaires, réaliser des résidences ou encore se produire au MaMA festival qui aura lieu en octobre prochain à Paris

Dans toute la France, du 9 janvier au 11 février se déroulaient les auditions de ce dispositif. Dans le Nord Pas-de-Calais, huit artistes étaient à l’honneur. Une première session avait lieu au Grand Mix de Tourcoing . Une seconde à l’Aéronef de Lille. Une façon de découvrir les artistes émergents de cette région des Hauts-de-France.

Les INOUïS du Printemps de Bourges à Tourcoing

Blue Katrice lance ces auditions à Tourcoing. Voix envoutante et introspection semblent être les ingrédients de cette jeune chanteuse prometteuse. Sur scène, elle nous embarque dans son monde électro-pop jazz qu’elle produit seule.

Lydsten

Dans une veine progressive house, Lydsten transforme la salle du Grand Mix en boite de nuit géante le temps de son set. Celui qui avait gagné tremplin du Beach Touquet Festival a sorti il y a quelques jours son nouvel EP.

Queen(Ares) représente le métal dans cette région où le genre musical est particulièrement déployé. Puissant et extrême, le groupe lillois post-métal enchaine les lignes de basse et le chant hurlé.

Originaire de Boulogne-sur-Mer, le duo Ravage Club est le second à entrer en scène. Vincent s’occupe des mélodies, Claudia des mots. Et ça donne un savant mélange de punk et de poésie. Si vous avez l’impression de les connaitre, c’est que vous les avez peut-être croisé l’été dernier au Festival Rock en Seine.

Les INOUïS du Printemps de Bourges à Lille

Parmi eux, le rappeur Konga réputé pour sa voix puissante et ses vibes mélodieuses a assuré le show dans la salle mythique de l’Aéronef de Lille. Habitué des scènes lilloises grâce à des premières parties de noms emblématiques du rap, Konga a embarqué avec lui un public déjà conquis.

La chanteuse pop mélancolique Joni Île nous a livré ce soir-là un live épuré. Chansons mélancoliques et artisanales, elle déploie un univers minimaliste sur des textes intimistes.

Amouë est la troisième à électriser l’Aéronef avec sa touche de folie. À l’aise sur scène, elle nous fait danser sur des ritournelles électro-pop, avant de reprendre le touchant « Tes larmes » qui l’avait lancée.

Demain Rapides

Ces deux journées d’auditions sont clôturées par Demain Rapides déjà croisé au Crossroads festival de Roubaix. Damien de son vrai prénom, propose des sons aux influences multiples. On croirait presque que la folie de Yelle a épousé la narration de Daniel Darc le temps d’une chanson. De quoi terminer en beauté ces auditions nordiques !