Ce samedi soir, Lady Gaga organise un show caritatif de grande ampleur avec de nombreuses popstars qui se joindront à elle afin de récolter des fonds pour lutter contre le COVID-19… aficia vous en dit plus.

Nous connaissions Lady Gaga engagée avec l’association ‘GlobalCitizens’ et ‘The Born This Way Foundation’, mais pas forcément Lady Gaga en tant qu’organisatrice d’événements caritatif…

C’est avec ce mouvement que la reine de la pop dont l’album Chromatica est d’ores et déjà reporté, annonce pour ce samedi 18 avril le plus grand concert jamais organisé. Un show caritatif qui rappellera évidemment le ‘Live Aid’ donné en 1985 et qui avait été suivi par près de deux milliards de personnes dans le Monde…

Un concert épique pour la bonne cause

Le show démentiel dont il est question s’appellera ‘One World Together At Home‘, traduit en français par “Un Seul monde : ensemble à la maison”. Alors même si le show ne sera que virtuel cette fois-ci, confinement oblige, il s’annonce évidemment mémorable. Le but : récolter des fonds pour la lutte contre le Coronavirus. Les sommes récoltées viendront s’ajouter à celles déjà reversées par Lady Gaga qui a débloqué la somme astronomique de 45 millions de dollars contre ce virus, et 10 millions de dollars ont déjà été donnés à l’Italie.

Et ce n’est pas fini. Lady Gaga est en négociation avec les hautes sphères de la santé et de l’Etat pour débloquer davantage de fond pour trouver des solutions. Lundi soir, elle a par exemple adressé un tweete à Emmanuel Macron en l’interpellant : “J’ai besoin de vous pour sauver 16 millions de vies”, pour le moment sans réponse.

Céline Dion, Billie Eilish, Elton John…

Vous pourrez suivre le show caritatif en direct sur France 2 dès 2h dans la nuit de samedi 18 avril à dimanche 19 avril, mais aussi sur CStar, RTL2, 6 Play et BeIN Sports. Car l’événement doit être vu par le plus grand nombre, le show sera multi-diffusé et sera programmé sur CBS, ABC et NBC aux États-Unis, ainsi que sur l’ensemble des réseaux sociaux (YouTube, Twitch, Twitter, Yahoo, Facebook…). Le show sera également rediffusé le dimanche 19 avril de 22h45 à 00h45, toujours sur France 2. De toute évidence, ‘One World Together At Home’ s’annonce être l’un des événements musicaux marquants de ce début de décennie.

En termes d’artistes, si Chris Martin, Billie Eilish, Andrea Bocelli, Elton John, J Balvin, John Legend, Paul McCartney ou encore Stevie Wonder avaient déjà confirmé leur venue, une horde de nouveaux artistes se sont depuis ajoutés pour chanter depuis chez eux. Parmi eux, des artistes francophones comme Christine and The Queens, Angèle et Céline Dion, mais aussi internationaux comme Alicia Keys, Camila Cabello, Hozier, Jack Black, Jennifer Lopez, Jessie J, Michaël Bublé, Pharrell Williams, Sam Smith et même Taylor Swift. L’événement s’annonce énorme et l’audience pourrait réaliser un record à l’échelle mondiale pour la bonne cause !