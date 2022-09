Clip “Si mon cœur passe l’hiver” : LauCarré, en mode rédemption

LauCarré et Fredz se sont réunis dans le clip de “Si mon cœur passe l’hiver”, où le passé et le pardon s’entremêlent. C’est à découvrir avec aficia.

Jeune rappeur de la scène française, LauCarré a du talent à revendre et ce n’est pas passé inaperçu. Première signature du label Bonne Étoile, créé par Bigflo et Oli, il met à profit toute son énergie communicative, un flow spontané et une touche d’humour bien appréciable. Son titre “Nul avec les filles” en est la parfaite synthèse, et apparaît dans son premier EP Les dés sont jetés.

L’artiste originaire des Hauts-de-Seine est de retour avec “Si mon cœur passe l’hiver”, un nouveau morceau en compagnie du chanteur Fredz, qui s’occupe du refrain. Cette fois, LauCarré fait parler ses émotions, et déballe ses remords quant à une relation amoureuse passée. Bavard et intimiste, il assume ses erreurs et demande simplement pardon. Le duo fonctionne, le titre est relativement beau.

Découvrez “Si mon cœur passe l’hiver”, le clip de LauCarré feat. Fredz :