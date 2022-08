Le grand retour de Mylène Farmer avec “À tout jamais”

Mylène Farmer signe son grand retour avec “À tout jamais” et c’est à découvrir aujourd’hui sur aficia.

Depuis son dernier album Désobéissance sortie en 2018 suivi d’une série de concert à Paris La Défense Arena, Mylène Farmer a su nous maintenir en halène. Il y a eu un documentaire ainsi que la sortie du single “L’âme dans l’eau” en 2020.

Il y a bientôt un an, nous apprenions une tournée ‘Nevermore’ avec 12 dates dans 9 villes différentes, et c’est maintenant dans une dizaine de mois ! Nous attendions donc tous la suite logique de cet annonce, à savoir un prochain album ! Nous savons dès aujourd’hui que la sortie est prévue pour la fin de l’année 2022.

Des indices…

Depuis plusieurs semaines, quelques infos, attisent notre curiosité. En effet, nous savons d’ores et déjà que de nombreuses collaborations apparaitront sur cet album notamment : Moby dont elle à déjà travaillé sur “Slipping Away (Crier la vie)” en 2005, Woodkid, le duo AaRON ainsi que le groupe Archive.

Plus récemment, l’agence #NP conduit par Pascal Nègre, et qui gère la communication de la chanteuse, a laissé apparaitre sur les réseaux sociaux quelques indices, avec des paroles du nouveau titre. Ces quelques phrases ont laissé notre imagination en éveille : “…Vois, violente est l’emprise… ” / “…Poussière d’antrax qui s’insinue dans nos blessures”.

“À tout jamais”

Il n’y pas de doute, Mylène Farmer est de retour ! Elle apparaît dans cet univers qui la caractérise tant, des paroles percutantes, sombres et réalistes qui nous emmène dans nos diverses émotions les plus profondes. Quant à la musique, nous retrouvons avec une grande facilité ce qui fait l’univers si particulier de l’interprète de “Goliath”. Ceci entremêlé avec beaucoup de dextérité à l’univers de Mylène Farmer. Une collaboration où les deux univers se mélangent avec le plus grand soin, ce qui nous laisse pas indifférent. Un premier morceau qui annonce un album particulièrement envoûtant.

Ecoutez dès à présent le nouveau morceau de Mylène Farmer “À tout jamais” :