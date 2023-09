Le groupe GLAUQUE sort “Bleu.e” : tout un univers à découvrir

Le groupe GLAUQUE distille petit à petit sa musique dans un univers aussi varié que fascinant. L’occasion avec aficia d’en découvrir plus avec le titre “Bleu.e”.

Il n’est jamais trop tard pour parler d’un groupe, surtout quand une sortie d’album approche à grands pas. Et c’est de Belgique, plus précisément de Namur, que nous vient le groupe GLAUQUE. Les quatre garçons nous plonge dans un univers atypique, au fil d’une musique primitive et dans une pluralité de styles. L’électro se frotte notamment au rock indé, et un rap plus classique surgit parfois.

L’écriture est incisive et navigue au cœur de l’époque actuelle. Quand le morceau “Pas le choix” s’attaque à notre évolution et donc de la fin d’une partie de nous, “Noir” se concentre quant à lui à la pression sociale et cette quête de l’apparence. Et le dernier titre en date se nomme “Bleu.e” : une ballade intense et progressivement étouffante, sur fond de rupture et de ses sentiments émergeants.

Bonne nouvelle, on retrouvera ces morceaux sur Les gens passent, le temps reste, un album prévu pour le 15 septembre. Une sortie accompagnée de plusieurs concerts jusqu’à la fin d’année, à travers plusieurs pays européens.

Découvrez “Bleu.e”, le titre de GLAUQUE :