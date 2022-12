Une année après la sortie de l’album Relax, Le Noiseur est de retour avec une réédition Encore plus relax.

En 2021, il avait dévoilé le super album Relax aux sonorités chanson française et rap. Afin de clore le chapitre de ce projet musical, Le Noiseur a dévoilé il y a un mois sa réédition. En supplément, toujours des chansons mélancoliques, amoureuses, qui abordent parfois des sujets graves. aficia l’a rencontré au cours d’un échange inspirant !

Le Noiseur, l’interview !

1 Tu sors tout juste de ton premier concert à La Cigale, tu nous racontes ?

Je suis en train de réaliser tout ce qui s’est passé. C’était hyper intense, c’était un concert que je préparais depuis longtemps. Les gens ont été hyper généreux avec moi, m’ont porté. Petit à petit je savoure ce qui m’est arrivé. C’était un concert dingue !

2

Tu viens de sortir Encore plus relax. Les nouveaux titres proposés sur cette réédition datent de quand ?

Ce sont des chansons que j’ai écrites spécialement pour cette réédition. Ce sont pas du tout des chansons de tiroir. Elles datent de cet été. J’avais envie de clore le chapitre de Relax en ajoutant des nouveaux titres qui étaient dans la continuité. C’est aussi une façon de dessiner ce que sera la suite. Naturellement, le titre Encore plus relax m’est venu.

3 Tu as un phrasé très marqué, entre la limite du rap et de la chanson. Le Noiseur c’est aussi un rappeur ?

Depuis le départ, c’est effectivement le rap qui m’a donné envie de faire de la musique. Il y a cette racine très forte dans ce que je propose. Mais, je ne me considère pas comme un rappeur au sens premier du terme, je suis d’abord un chanteur.

4 Tu as fait pas mal de musique à l’image avant de te lancer. C’est ce qui donne cet aspect très cinématographique dans ta musique ?

Oui et je pense que ça se ressent effectivement. J’ai l’amour des orchestrations riches avec des cordes et des cuivres. Je suis sensible aux musiques qui installent un climat dès les premières notes comme ça existe pour le cinéma. Si un jour j’ai l’occasion, j’aimerais beaucoup composer pour le cinéma. Je l’ai déjà fait pour des courts métrages, mais pas encore pour un long métrage.

5 On peut te souhaiter quoi pour l’année 2023 ?

Du temps pour écrire le prochain album. Trouver l’inspiration et le chemin pour ce nouveau projet musical.

