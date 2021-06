2021 est synonyme de retour et de tubes pour Léa Castel. Elle dévoile, ce vendredi 4 juin, le quatrième extrait de son futur disque. L’artiste Marseillaise mise alors sur “Résister” en duo avec Jenifer. C’est à découvrir sur aficia.

Ce retour, Léa Castel le marquait en janvier dernier en surprenant son public avec un post sur les réseaux sociaux qui teasait ce fameux retour musical tant attendu. Et c’est quelques jours après cette annonce que la chanteuse dévoilait “Amour à la haine”, le premier extrait de son album à venir. Ce single cumule désormais presque 1,9 millions de streams sur Spotify. Et le clip a quant à lui été visionné plus d’1,2 millions de fois sur YouTube.

Afin de poursuivre la présentation de son deuxième opus, Léa Castel enchainait avec “Pas tout compris” en février. Pour ce morceau, l’artiste s’est inspirée de son histoire d’amour passée avec Gringe. On retrouve d’ailleurs le rappeur sur le refrain puisqu’il soutient les voix de la chanteuse.

Comme nous le soulignait Léa Castel dans l’interview accordée a aficia en février dernier, le thème principal de son futur disque est l’amour. Et elle l’a confirmé avec un son 100% marseillais il y a quelques semaines. En effet, Léa Castel a invité un autre rappeur, Jul, pour la rejoindre sur le titre “Lovely”…

Léa Castel x Jenifer

Alors que la date de sortie de son album, Roue libre, reste encore inconnue, Léa Castel en partage un quatrième extrait, “Résister”, et mise de nouveau sur un featuring. Dorénavant, c’est avec Jenifer qu’elle nous fait le plaisir de collaborer, une artiste qu’elle admire d’ailleurs depuis de nombreuses années. Ce duo était largement attendu depuis la publication sur les réseaux sociaux, en septembre dernier, des deux artistes réunies autour d’un piano… Et c’est tout naturellement que s’est réalisée cette collaboration, après un échange sur Instagram.

J’aime bien ce qu’elle représente, elle surfe sur le temps, elle est toujours là, toujours aussi bienveillante, pétillante. C’est quelqu’un qui m’inspire beaucoup. Léa Castel

“Résister” : futur tube de l’été 2021 ?

Résister aux épreuves de la vie, persévérer, aller de l’avant : c’est ce message d’espoir que clament Léa Castel et Jenifer pendant presque 4 minutes.

Ces deux voix singulières s’allient parfaitement et le côté pop, frais et solaire fait de “Résister” un titre justement calibré pour la saison estivale. Au final, rien de très étonnant lorsque l’on sait que les deux artistes sont toutes deux originaires du sud de la France ! Et dès la première écoute, on imagine déjà ce nouveau single comme un potentiel tube de l’été… À suivre !

Découvrez “Résister”, le nouveau single de Léa Castel en duo avec Jenifer :