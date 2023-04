Léman présente “Petit Garçon”: Sa vision sur le monde

Léman nous partage sa vision du monde, ses observations, les inégalités qui le compose à travers “Petit Garçon”. C’est à découvrir dès aujourd’hui sur aficia.

C’est avec son point de vue d’homme blanc, occidental que Léman dépeint les inégalités entre les genres, les origines, les couleurs de peau etc. Conscient de la chance d’être “Juste né là où il faut dans l’hémisphère d’en haut” mais presque gêné d’avoir “rien fait de spécial pour ça”. Le morceau est direct, court, mais frontal. Un engagement assuré par des couplets dénonciateurs, complété par des refrains remplis d’espoir pour recréer le monde, le tout avec une naïveté assumée.

“Toi et moi là-bas, toi et moi je sais, que l’on refera ce monde en progrès” Petit Garçon – Léman

Découvert principalement avec la plateforme Tik-Tok , “Petit Garçon” connaît un franc succès. Il sera l’un des titres qui composera le premier EP du jeune Lyonnais. “Les plus bornés” son premier titre, en fera également partie. Il l’écrit lors des manifestations des gilets jaunes, véritablement engagé, et plus direct. Il dénonce les combats et incompréhensions, entre le peuple et les gouvernants.

Avec ces deux premiers morceaux aux influences rock, életro, et urbain. Léman dénonce et rassemble. Il s’inscrit comme un artiste bien encré et engagé dans notre époque.

La sortie de son EP est prévue pour l’automne 2023.

