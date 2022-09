Leo Leonard nous fait tomber sous son charme avec “Vallée Verte”

Un flow langoureux, des mélodies addictives et des paroles intimes, Leo Leonard (ex The Pirouettes) nous présente “Vallée Verte”. C’est à découvrir sur aficia.

Leo Leonard est un nom qui doit vous dire quelque chose si vous avez suivi la carrière du duo The Pirouettes.Un groupe dont il signait la collaboration avec la chanteuse Vickie Chérie. Ce binôme de pop électro a su faire ses preuves et marquer les esprits avec leur titre “L’escalier”.

À l’instar d’autres groupes comme Hyphen Hyphen ou Thérapie Taxi, il arrive le désir et l’envie de se lancer en solo. Toujours dans la continuité d’une pop électro efficace et mélancolique, Leo Leonard poursuit sa carrière. D’abord avec un premier extrait « Vu d’en haut » qui a déjà été dévoilé début juin, accompagné d’un second titre « Nouvelle drogue » une semaine plus tard.

En cette rentrée, l’artiste présente “Vallée Verte”. Une chanson pour poser des mots sur un amour contrarié.

Leo Leonard vallée verte : “Comme une joie ne dure jamais, elle est partie pour un autre”

Le clip, tourné avec quelques plans en VHS nous emmène dans un paysage paradisiaque. On remonte le temps de la “Vallée Verte” pour se remémorer les souvenirs d’un amour qui semblait indestructible. “Depuis que j’ai intégré qu’il n’y a pas de vallée, il n’y a pas de happy end”. Le ton est donné, la mélancolie amoureuse s’inscrit comme le thème principal.

Plongée sous-marine, coucher du soleil, câlins sur la plage… l’amour parfait serait-il qu’un mirage ?

Pour connaître la suite de l’histoire, il faudra attendre son EP pour fin octobre.

Découvrez “Vallée Verte” de Leo Leonard :