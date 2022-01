Les 3 pépites de la semaine avec AaRON, Odezenne et Hors Circuit

C’est déjà la dernière sélection des Pépites de la semaine ! Découvrez notre sélection de pépites de la semaine avec Hors Circuit, Odezenne et AaRON.

Si on vous dit que cette nouvelle sélection est 100% française et qu’elle envoie du lourd, vous nous croirez ? Découvrez trois purs talents, trois pépites que nous avons sélectionné avec soin, avec Hors Circuit, Odezenne et AaRON !

Hors Circuit

Vous savez, nous recevons des dizaines et des dizaines de newsletters par jour. On ne peut pas tout écouter. Et parfois, par hasard, on tend l’oreille sur des titres de newsletters accrocheurs. C’est exactement ce qu’il s’est passé avec le producteur Hors Circuit qui nous électrocute avec “Runway With Me”, enregistré avec le canadien Jeremy Fox-Revett. Chaque mois, le producteur dévoilera une nouvelle collaboration avec un autre chanteur issu des quatre coins du monde…

AaRON

Qu’est-ce qu’on aime AaRON, et ce, depuis les débuts ! AaRON est toujours en pleine promotion de son album Anatomy of Light paru en septembre 2020, pourvu par les titres “Odyssée”, “The Flame” ou encore le grandiose “Les rivières”. Cette fois, c’est le titre “Minuit” qui est mis en images, une sorte de Roméo & Juliette des temps modernes, ou “une course contre la montre entre un monde qui s’écroule et un nouveau qui apparaît, le cheval du temps qui passe”. Admirez !

Odezenne

Il n’y a pas à tortiller, Odezenne a ce don pour faire émerger de nouvelles pépites, alors il avait sa place dans cette rubrique qui lui est dédiée. Avec “Palavas-les-flots”, le groupe originaire de Bordeaux exploite sa capacité à faire marcher la machine à souvenirs, avec beaucoup de poésie et de douceur. Avec Odezenne, c’est encore une fois l’été en hiver.