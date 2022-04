Les albums de la semaine #17 avec Bakel, Aprile, Green Montana & Basile Palace

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Bakel – Fier.e

Bakel a de quoi être fière ! Son parcours inspire, sa voix réconforte et ses textes donnent de l’aplomb pour s’accepter et avancer vers sa destinée. À travers son premier album Fier.e composé de 8 titres, l’artiste chante un projet entre textes personnels et engagés. Chaque chanson à son histoire et est habillée d’une production électro. Parfois presque dansante sur “Ma Rue”, plus mélancolique sur “8min46sec”… Une richesse qui se retrouve forcément dans la personnalité de Bakel : touchante et flamboyante !

Aprile – From Heaven

C’est l’heure pour Aprile de dévoiler From Heaven, son premier album. Porté par des titres tels que “Keep Us From Even”, “So Good” mais aussi par son duo avec la douce Ehla, cet opus a été conçu entre son pays natal qu’est la Belgique, et la France. Et ce projet, c’est une véritable ode au voyage émotionnel. En effet, au gré de 12 pistes où la pop côtoie la poésie, Aprile nous laisse entrer au cœur de sa sensibilité. Il utilise l’encre de sa plume pour exprimer les sentiments qui apparaissent lors de périodes pleines de doutes, de remise en question…

Mais ce qu’il faut impérativement retenir avec ce disque, c’est qu’à la fin de tout moment pénible se trouve une suite lumineuse…

Green Montana – Nostalgia+

Pour beaucoup, la confirmation de Green Montana s’est établie sur son projet Malancholia999. Pourtant, le rappeur vient de dévoiler Nostalgia + et semble encore avoir passé en cap. Sous les flows spleen que nous lui connaissons, Green Montana nous présente sur sa meilleure cover d’argent un album polyvalent (trap, balade..), conscient de son temps (drill, plugg…), tout en gardant sa fameuse pâte de flex mélancolique. Les finitions et mixages sont aux petits ognons, la production impeccable, et les featuring pertinents. Le projet trouvera son bonheur tant auprès des puristes que des amateurs de pose audacieuses. Coup maîtrisé, le rap FR se porte plus que bien !

Notre titre préféré : “Neymar JR” pour l’énergie de son mood et la technicité partagée avec SDM.

Basile Palace – Pour vous servir

Prenez un shaker, mettez à l’intérieur The Weeknd, Orelsan et Elton John et cela pourrait donner un semblant de Basile Palace. Entre rap, chanson et pop, l’artiste parisien revient ce 29 avril avec Pour vous servir, son nouvel EP. Il se présente en groom du Palace qu’il a construit et nous fait voir sa Groom life, à passer des nuits solitaires et nostalgiques en rêvant de la vie de Palace. “La vie n’est pas un spectacle” chante-t-il dans “Ca fait rien”, prouvant bel et bien que tout n’est pas toujours tout rose. Un EP équilibré, hybride qu’on ne réussira pas à caser dans une case, car Basile Palace est un équilibriste non conforme !