L’EP arrive dans une poignée de jours et Les Gordon présente le succulent “What To Do ?”. À savourer sur aficia…

Les Gordon nous vient de Rennes. Il a déjà ouvert les premières parties de Madeon, Stromae ou encore du collectif FAUVE. C’est un couteau Suisse et un artiste à part entière qui s’approprie la scène comme rarement. Cet ancien étudiant en beaux-arts a toujours été prolifique en dévoilant régulièrement des mini-albums (EP) ou carrément un album. Le dernier en date, ALTURA, est paru l’année dernière… Ce qui ne l’empêche pas de revenir déjà avec de nouveaux morceaux. Nous le retrouverons dans un nouvel EP qui sortira le 30 avril prochain sous le nom de Dripping.

« Dripping » fait référence à l’artiste Jackson Pollock et à sa technique de projection de peinture sur la toile. Cet EP est teinté d’une année confinée en studio, à l’image de Jackson Pollock qui tournait autour de sa toile dans son atelier, j’ai eu ce même ressenti : d’avoir tourné en boucle dans mon studio à la recherche de sons, de textures, de mélodies. Les Gordon

Quelques semaines après avoir dévoilé le clip “Visions”, Les Gordon s’entoure de ses amis Anthony Leliard et Alexandre Pollet pour un trio qui ne manquera pas de vous faire voyager, une fois de plus… Un live session délicieux sur le titre “What To Do ?” qui ne donne qu’une seule envie : celle de vite découvrir l’EP Dripping. Alors, rendez-vous le 30 avril prochain 😉

Découvrez le live session de Les Gordon :