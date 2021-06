Six ans après la première édition, Les Nuits des Arènes renouvelle l’expérience aux arènes de Lutèce du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021 ! aficia t’en dis plus sur les artistes qui seront présents…

Les Nuits des Arènes se distingue par l’offre qu’elle propose. Au programme, au-delà des concerts en fin de journée, entre 18h et 22h30 pour le vendredi et le samedi contre 15h et 19h le dimanche, c’est également des expositions, des conférences ou encore des ateliers qui sont proposés.

L’un des objectifs du festival, qui se déroule dans le 5 ème arrondissement dans les arènes de Lutèce à Paris, est de favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture politique à travers les arts. Une sensibilisation qui souhaite porter un message universel et intergénérationnel. Une manière de s’ouvrir à l’autre à travers l’échange et de s’enrichir sur tous les plans.

Le retour des concerts… !

Au minimum, c’est 3h de show que le festival met à disposition de son public tous les soirs, avec des mesures sanitaires liées à la crise sanitaire actuelle et permettant au public de profiter de l’évènement dans les meilleures conditions possibles ! Un plaisir de pouvoir retrouver à nouveau les sensations d’écouter un artiste en live, de voir le travail de scénographie et de ressentir la chaleur et la connexion du public… Tant de choses si simples mais qui nous ont manqués durant cette dernière année.

Les Nuits des Arènes propose pour ces trois soirées des artistes émergents, des découvertes de tout horizon qui sont à la fois ancrées dans leur époque, mais aussi dans leur univers. Une manière d’amorcer le début de l’été avec un festivals qui revendique des sonorités éclectique, aussi bien pop, électro que jazz, hip hop.

Vendredi 11 juin avec…

Le vendredi 11 juin, le public du festival les Nuits des Arènes aura le loisir de venir applaudir Archibald, Vakia Stravrou & Carlos Bernado et La Pérille Mortelle – Typhaine D.







Samedi 12 juin avec…

Le lendemain, samedi 12 juin, Les Nuits des Arènes laisse place à Charlotte Fever, Ehla ainsi que Tomasi x Housecall DJ.









Dimanche 13 juin avec…

Pour la dernière journée, le dimanche 13 juin, c’est Voodum, Loane Coste, Luke Anger ainsi que Macadam Crocodile qui doivent se produire sur la scène du Festival Les Nuits des Arènes.









Bonus aficia !

Petite exclusivité… Vous retrouverez aficia samedi soir dans les Arènes de Lutèce pour un Live Report en compagnie Charlotte Fever, Ehla et le DJ set de Tomasi X Housecall DJ ! Une soirée à suivre sur notre Instagram (aficiaoff) et à ne manquer sous aucun prétexte…

Pour découvrir la programmation complète, mais également pour obtenir votre sésame pour le Festival Les Nuits des Arènes, une seule adresse : le site officiel du festival, juste ICI.