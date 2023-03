Aalson : le portrait électro de la semaine 

Dans le portrait électro de la semaine, nous vous proposons cette fois de découvrir qui se cache derrière Aalson, le français qui monte avec “Rêver” ! Portrait sur aficia !

Son CV

Si nous devions brièvement décrire Aalson, nous commencerions sans doute par dire qu’il s’agit d’un artiste de musique électronique. Son nom et prénom : Aloys Almon, d’où la contraction d’Aalson. Malin, direz-vous ! Le producteur français est passionné depuis toujours de musique et de films. Ainsi, il a souhaité mettre à profit ses passions pour en faire un métier, voire même un concept : celui de pouvoir rêver à travers la musique.

Après avoir officiellement pris les rênes du label Sinners en qualité de directeur artistique, Aalson a pu également penser à lui. Il s’est offert une tournée dans les plus prestigieux clubs européens (T7 Paris, Le Bikini Toulouse, Warehouse à Nantes), seul ou en compagnie des plus grands de la scène similaire comme Worakls ou Sam Paganini. Car oui, sa musique s’en rapproche énormément !

En chiffres

80.000 : c’est le nombre d’auditeurs mensuels qui l’écoutent sur la plateforme Spotify chaque mois. Beaucoup d’artistes rêveraient d’être autant écoutés. Aalson l’a fait !

Son actu

Mais Aalson n’est qu’à la toute première étape de son pari fou. Il a dévoilé récemment le single et le clip de “Rêver”, qui, là encore, relève de tout un concept. Il s’est ainsi posé la question : « Et si je réussissais à créer un morceau qui s’écoute dans les deux sens (en lecture normale, et en lecture inversée) ?« . Un palindrome musical, en somme. L’inspiration lui est venue un soir en regardant un de ces films au scénario tellement alambiqué qu’il est parfois nécessaire de le revoir plusieurs fois. Après des mois de réflexions, de croquis, de dessins, l’artiste s’est lancé dans la réalisation du projet dont le défi technique et conceptuel était de taille : chaque élément du morceau devait fonctionner à l’endroit et à l’envers, et ce à travers trois dimensions fondamentales.

Pour accompagner cette sortie, il fallait un clip, un clip qui se regarde à l’endroit, comme à l’envers, une sorte d’intro qui peut être l’outro, et inversement : “C’est lorsque que j’ai découvert le morceau à l’envers, que j’ai compris que j’avais réussi”, déclare-t-il. Ce jeune virtuose proposait donc en décembre dernier un pack de deux titres : l’un s’intitulant “Rêver”, et l’autre “Rêver (reverse version)”. Allez savourer ça !

Découvrez le clip de “Rêver” d’Aalson :