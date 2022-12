Abrahaam avec “Genesis”, le portrait électro de la semaine 

Grosse claque ! Nous vous présentons cette semaine notre portrait électro de la semaine. Il s’agit du producteur français Abrahaam qui se révèle avec “Genesis”. Découvrez-le sur aficia.

Son CV

Derrière ce masque et tout cet appareillage, se cache un mystérieux producteur français. En écoutant l’ensemble de son projet, vous comprendrez qu’il a une vraie volonté de se présenter en musique plutôt que par de simples mots. Derrière Abrahaam, un concept sans frontières, un concept dans les profondeurs de l’électronique, du hip-hop, et du lyrique. Il puise les ingrédients d’un son puissant, éclatant et cinématographique et épique. Si les noms de Woodkid, M83, Flume ou Kavinsky font partie de vos “classiques”, alors vous aurez très vite un nouvel artiste à ajouter dans cette playlist ! Abrahaam prône l’éclectisme et la liberté créatrice. De ce principe là, pourquoi aurait-il besoin de se présenter ?

Ses chiffres

500.000 ! C’est le nombre de streams que compte “Iconoclast”, véritable précurseur qui lance officiellement le projet en 2019. C’est à) ce moment-là qu’Abrahaam se dévoile au grand jour. Ce titre a été synchronisé sur la campagne publicitaire de l’automobile DS3 Crossback. Vous l’avez sans doute entendu au moins une fois, sans savoir qui se cachait derrière le morceau. Suite à cela, il y a eu un appel de la chanteuse Lady Gaga pour un remix exclusif du titre “Free Woman” dans le cadre d’une collaboration avec le champagne de luxe Dom Pérignon. C’est classe et prometteur.

Son actu

Abrahaam – Cover single ‘Genesis’

Si l’on vous en parle, c’est qu’Abrahaam est de retour ! Il dévoilait au début du mois de novembre son premier EP baptisé Genesis. Genesis, comme un fait marquant le début d’une histoire, d’un processus créatif enclenché. D’une success story ? Peut-être… Selon lui, c’est surtout “le moment qui nous lie tous, mais c’est aussi un retour à la source, à notre origine commune, au-delà des couleurs et des religions. C’est aussi un retour à cette puissance oubliée qui sommeille en chacun de nous, peu importe qui nous sommes, d’où nous venons, ce que nous croyons ou non… et que nous pouvons réveiller simplement par la force de notre volonté”.

En guise de premier extrait, un morceau du même nom. Aussi incroyable qu’épique, le son n’est pas la seule valeur ajoutée de ce morceau. Le clip, lui aussi ô combien esthétique, est une valeur sûre. C’est dynamique, coloré, intense et novateur. On adore !

Découvrez “Genesis” d’Abrahaam :