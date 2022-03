Alligatorz : le portrait électro de la semaine !

Alligatorz, c’est l’alliance parfaite et inattendue entre DJ Greem (C2C) et Ron Puma (Caravan Palace), et autant vous dire tout de suite, c’est GENIAL ! C’est notre portrait électro de la semaine !

Mais quelle bonne idée ! Vous aimez les univers électro-swing de Caravan Palace et avez dansé (un peu) sur “Down The Road” de C2C ? Alors vous allez adorer Alligatorz. Rien qu’au nom, ça en jette un peu faut dire ! Et pour cause, Dj Greem ( aka Guillaume Jaulin d’Hocus Pocus et de C2C) et de Røn Puma (Caravan Palace) ont décidé de littéralement allier leur univers et leur force pour monter un autre groupe. Décidément, ils ne sont jamais rassasiés !

C’est lors d’un voyage à Rio qu’ils ont une envie commune de mélanger les sons riches et authentiques de la culture latino américaine avec des sonorités plus électro et hip hop avec lesquelles ils sont plus familiers. Ils ont alors sorti quelques titres ici et là, et pu les jouer en live, notamment en Amérique du Sud. C’est seulement qu’après qu’ils réfléchissent à l’après : “Et si on en faisait un album ?” s’étonnaient-ils. C’est chose faite puisqu’est sorti le 11 mars dernier un premier EP composé de 5 titres, baptisé Bang Bang. Ils sont tous aussi fiévreux qu’efficaces. Si au début on aurait pu penser qu’ils s’agissait d’un nouveau disque de Major Lazer, on repère finalement bien la pâte de chacun.

L’ouverture se fait d’abord avec “PIAUI”, un son qui mélange très bien les sons latinos, électro et hip hop. Un cocktail parfait et une belle entame. La suite se confirme avec le potentiel tube “Bubbly” à la mélodie qui entre en tête. On aime également beaucoup “Retrobanana” aux sonorités très rétro à la Caravan Palace. Un concentré de soleil et de bonnes ondes !

Découvrez “Retrobanana” d’Alligatorz :