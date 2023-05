Carbeau : le portrait électro de la semaine 

Des sonorités brésiliennes alliées à une french touch qui résonnent déjà comme un hymne à la fête… Nous vous présentons Carbeau, notre portrait électro de la semaine sur aficia.

Son CV

On ne sait que peu de choses sur cet artiste. Mais sachez que Carbeau est un artiste italo-français. On entend un peu de fado et d’influences très variées dans sa musique. Tantôt des sonorités portugaises, parfois brésiliennes, et parfois même italo-disco… Cela fait pas mal de mélange oui ! Mais il fait surtout partie de ces jeunes artistes issus de la scène électronique qui arrivent encore à surprendre, à innover.

Carbeau en chiffres

Carbeau est écouté à travers le monde entier. Un public essentiellement parisien, mais aussi brésilien, et…portugais du coup ! Logique nous direz vous ! Actuellement, l’artiste est écouté par 54.000 auditeurs mensuels, ce qui fait forcément de lui un artiste à suivre dans les mois à venir !

Son actualité

Après deux ans de tournées aux États-Unis, l’artiste a travaillé sur son premier album. Le succès streaming de son morceau “Mare Nero” et ses basses aphrodisiaques et percutantes lui ont donné raison de faire davantage de morceaux. Ce titre était d’ailleurs l’exemple même d’un projet sophistiqué de son intelligence musical, où il associait les chants grégoriens à la chaleur tropicale.

Ce premier album Madrugada (‘l’aube’ en espagnol) est un projet de 8 titres, tous aussi bien produits les uns que les autres. En parfait équilibre entre son imagination et son expérience, Carbeau livre avec ce premier projet solo un témoignage fascinant et authentique de son passé. Il est divisé par une mer qu’il décrit si facilement. On a par exemple dévoré “Tartaruga” qui ouvre magnifiquement bien cet opus, ou “Comme un été”, l’un des rares titres chantés en français de l’opus.

En conclusion, il s’agit d’un album parfait pour l’été ! On ne peut que le conseiller, plutôt deux fois qu’une d’ailleurs !

Découvrez l’album Madrugada de Carbeau :