Celestino : le portrait rap de la semaine

On continue notre plongée dans le vivier de talents que représente la 75 session et son entourage. En effet, cette semaine, on vous emmène à la découverte de Celestino !

Jetez les codes, cassez les préconçus, enfilez une tenue confortable et montez à bord de la navette. Celestino, rappeur, auteur, compositeur et interprète parisien vous guide à bord d’un vaisseau bien singulier, celui d’un rap libéré aux élans intimistes et aux compositions finement menées.

Celestino : son CV

Une fois n’est pas coutume, c’est encore Sheldon qui glisse notre portrait de la semaine dans nos oreilles en 2019 avec son projet Lune Noire. Celestino le rejoint sur le titre “Océan”.

On y découvre une voix bohème mais dans une interprétation en confiance ; un texte enfantin (D.A de Lune Noire), simple d’apparat, mais pourtant bien technique et rythmé lorsqu’on y regarde de plus près.

Voici la formule qui ne quittera pas l’artiste : une aura lunaire, des synthés scintillants, des claviers voluptueux, une pose nonchalante qui rappe des extraits de vie spontanés. Ce fichu décor qui file avec le corps qui reste là, accepter avec style son décalage, se complaire à sa manière dans un environnement pas toujours accueillant. Une paire de lunettes, une prod de Toboë, et voilà que le quartier gris se transforme en douce comptine…

En bref, Celestino, où l’art de souligner le simple avec minutie.

En chiffres…

18 419.

C’est le nombre de vues du dernier clip de l’artiste. Une stat plus que solide pour un compte à 426 abonnés. L’univers précédemment cité y est peint à merveilles. On y suit le rappeur dans une ville brumeuse, aux architectures rectilignes. Notre narrateur paré d’un orange vif, nous propose de prendre le temps de regarder la mer…

Celestino / Damlif / Toboë / Alix Sérandour /

L’actualité de Celestino

Enfin, l’actualité de Celestino, c’est bien entendu son dernier projet : UT2, suite de l’Untilted Tape, premier volet sortie en 2021.

UT2, 17 titres de douceur, 5 featurings, un projet produit comme pas deux, c’est notre petit bijou de l’été. L’artiste y a rassemblé tout ce qu’il sait faire de mieux : de la douceur, quelques phases irrévérencieuses et des prods toujours aussi planantes. Le tout, entouré de cette finition inimitable et pourtant si reconnaissable de la 75. On tient là un projet que l’on vous invite vivement à découvrir. Celestino y atteste de sacrées perfs aux côtés d’autres rappeurs accueillis avec complémentarité dans ce deuxième opus d’UT.

Découvrez UT2, le dernier projet de Celestino :

Si vous aimez Celestino vous aimerez :

Damlif

Zinée

Hyacinthe

Lucas Laberenne