Chien méchant : le portrait électro de la semaine 

Ça va mordre de tous les côtés avec Chien méchant ! Il vient de dégainer son premier EP cinq titres. aficia s’est intéressé à ce duo atypique. C’est notre portrait électro de la semaine !

Son CV

Vous connaissez Fakear, La Fine Equipe ou Clément Bazin ? Alors vous allez tomber sous le charme de Chien Méchant, la nouvelle recrue du label Nowadays Records. Malgré une appellation quelque peu agressive, le mythe du chien méchant est très vite adouci avec la musique de ces deux amis de lycée. Non seulement l’histoire est belle, mais en plus de ça, ils ont trouvé le moyen d’aller vers quelque chose qui se fait peu, ou pas. Depuis 2018, ils mélangent de manière explosive les codes de l’électro, du jazz et du rock psyché. Forcément, le cocktail est détonnant ! Ce nouveau duo français entre dans la danse avec la sortie récente d’un nouvel EP…

Quelques chiffres

Si les streams n’ont pas encore pété sur les plateformes de streaming, ce qui fonctionne chez Chien Méchant, c’est les dates de concerts et de festivals ! Depuis début juin et jusqu’à début janvier, c’est une dizaine de dates en festivals et un point d’orgue : la Maroquinerie le 19 janvier 2024. D’ici là, ils feront notamment escale à St Malo, Toulouse et quelques premières parties de Fakear (Aix-en-Provence, Toulon…) . Début juin dernier, ils joué à la Boule Noire à Paris. C’était complet un mois avant la date ! Quel engouement !

Leur actu

Alors qu’il démarre une grande tournée hexagonale, le duo vient de sortir un premier EP baptisé Etoile filante. Dessus, on y retrouve six titres qui mélangent les codes, les langues (français, anglais) sur des compositions parfois chantés, parlés, vocodés ou même pitchés. Et si les Chiens Méchants étaient les nouveaux princes de la french touch ? En tout cas, Chien Méchant s’affirme avec une direction artistique affirmée, avec des influences 80’s, comme s’ils voulaient faire du dancefloor leur nouveau terrain de jeu !

Découvrez l’album Etoile filante de Chien Méchant :